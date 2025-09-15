Vụ 4 xe tông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 18 người gặp nạn

Chiều 15/9, Bệnh viện đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đức Văn).

Trong số 18 nạn nhân có 10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam. Hiện có 1 trường hợp nặng xin về, 1 trường hợp đa chấn thương chuyển Bệnh viện Việt Đức.

Bác sỹ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Nam cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nguồn nhân lực của khoa, cấp cứu bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Giám đốc bệnh viện lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo việc phân luồng, đón tiếp bệnh nhân, huy động các bác sĩ giỏi khẩn trương cấp cứu người bệnh.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hà Nam (Ảnh: Đức Văn).

Trước đó, vào lúc 9h16 cùng ngày, tại km222+800 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô limousine BKS 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Sau đó, ô tô khách biển số 29K-043.xx đã đâm va vào ô tô limousine rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường bên phải. Tiếp theo, ô tô bán tải biển số 98C-270.xx đâm va vào ô tô limousine.

Cục CSGT cho biết, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.