Theo chuyến xe cấp cứu xuyên đêm không biết ngày nghỉ lễ (Video: Thương Huyền - Đoàn Thuỷ).

Tối 31/12, trong những tiếng cuối cùng của năm 2025, khi dòng người nô nức đổ về các tuyến phố xem bắn pháo hoa đón chào năm mới, phòng điều phối Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn liên tục tiếp nhận các cuộc gọi cấp cứu.

Phòng điều phối được ví như “nhạc trưởng” của Trung tâm Cấp cứu 115. Đây là nơi tiếp nhận thông tin, điều động xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh trên khắp địa bàn Hà Nội.

Khoảng 22h45, gia đình gọi điện báo về trường hợp một cụ bà hô hấp khó khăn. Kíp cấp cứu gồm 2 nhân viên y tế và 1 lái xe ngay lập tức lên đường.

Từ phố Phan Chu Trinh, xe cấp cứu bật còi ưu tiên, vượt ngược dòng người lên phố đón năm mới về phố Thanh Bảo để thực hiện nhiệm vụ cứu người.

Xe vừa dừng, kíp cấp cứu nhanh chóng di chuyển vào trong nhà tiếp cận cụ bà. Sau khi đánh giá tình hình bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn: đo huyết áp, nghe tim phổi; đồng thời khai thác thông tin về tiền sử bệnh, diễn biến của bệnh nhân từ người nhà.

Với các cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115, bất kể ngày thường hay lễ tết đều là những ngày không nghỉ, những đêm không ngủ để “giữ nhịp” cấp cứu, sẵn sàng những hành trình cứu người.

Chiếc xe cấp cứu về đến trung tâm, chỉ vừa kịp đỗ xe vào, kíp cấp cứu tiếp tục nhận nhiệm vụ tới hỗ trợ một người đàn ông bất tỉnh, nghi do say rượu trên phố Thổ Quan.

23h50, khi từng chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chiếc xe cấp cứu vẫn lăn bánh trên đường.

Người đàn ông sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục theo dõi.

Khi ra khỏi khoa cấp cứu đã qua khoảnh khắc giao thừa nhưng với những “blouse trắng” của Trung tâm Cấp cứu 115, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trung tâm vẫn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân không quản ngại thời gian hay hoàn cảnh.

Hơn 0h30, khi đang trên đường về lại Trung tâm Cấp cứu 115, kíp cấp cứu tiếp tục nhận nhiệm vụ đến cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông trên phố Nguyễn Trường Tộ. Khi đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng xác định tình trạng của nam thanh niên, sử dụng nẹp cổ và đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Xuyên đêm, phòng điều phối cấp cứu vẫn sáng đèn. Theo BSCK1 Đặng Thị Phương Nga, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Cấp cứu 115, xuyên suốt trong những ngày tổ chức các sự kiện chào đón năm mới 2026, 100% cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ như ngày thường, bảo đảm điều phối xe cấp cứu nhanh chóng và kịp thời.

“Bên cạnh 15 kíp cấp cứu nhận nhiệm vụ 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, chúng tôi vẫn bố trí thêm các nhân viên y tế trực ở trung tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhanh chóng tiếp nhận thông tin, điều động xe đến với những người cần cấp cứu”, BS Nga cho biết thêm.