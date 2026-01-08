Đồ hộp từ công ty liên quan vụ thịt lợn bệnh vẫn xuất hiện trên sàn TMĐT

Theo thông tin từ VTV ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm nổi tiếng trên địa bàn.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi tập kết một lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Địa điểm tập kết được xác định tại kho hàng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tổng trọng lượng thịt lợn trong kho lên tới 120 tấn. Đặc biệt, qua kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt này đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Lô hàng này có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Trong tổng số 120 tấn thịt bị phát hiện, khoảng 2 tấn đã được đưa vào chế biến và đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 8/1, trên các sàn thương mại điện tử, nhiều gian hàng đã gỡ bỏ sản phẩm, tuy nhiên nhiều loại đồ hộp của nhà máy trên vẫn xuất hiện.

Nhiều gian hàng trên các sàn thương mại điện tử vẫn bày bán các sản phẩm đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh chụp màn hình).

Sản phẩm đồ hộp được bày bán theo hộp lẻ hoặc combo 5–10 hộp với mức giá dễ tiếp cận, vốn là món ăn quen thuộc của nhiều người. Vì vậy, thông tin 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn vào nhà máy chuyên sản xuất thịt hộp đã khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Nhiều sản phẩm đồ hộp tiện lợi với mức giá dễ tiếp cận là món ăn quen thuộc của nhiều người dân (Ảnh chụp màn hình).

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thịt lợn chết hoặc thịt lợn bệnh thường là môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi sinh vật phát triển, trong đó có các vi khuẩn như Salmonella, E. coli hay Listeria.

Nếu ăn phải loại thịt này, người tiêu dùng có thể gặp các rối loạn tiêu hóa với triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa hoặc sốt cao. Những nhóm đối tượng dễ bị biến chứng nặng nhất là trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, chúng có thể chứa ký sinh trùng như giun xoắn, sán dây, gây tổn thương cơ, mắt hoặc tác động đến hệ thần kinh trung ương.

Các độc tố trong thịt lợn chết hoặc ôi thiu, như histamine, endotoxin hay mycotoxin, dù được nấu ở nhiệt độ 100°C cũng không bị tiêu hủy hoàn toàn.