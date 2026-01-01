Đêm trắng của y bác sĩ trong ca trực đón năm mới 2026

Anh Trương Quyết Thắng, điều dưỡng Khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bắt đầu ca trực từ 7h30 ngày 31/12/2025 và kéo dài đến 7h30 hôm sau, trong ca trực đặc biệt xuyên suốt thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Trước đó 2-3 ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8 đã chủ động chuẩn bị đầy đủ danh sách thuốc, vật tư y tế và bình oxy dự trù nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu phát sinh.

Ca trực hôm nay gồm 2 bác sĩ và 6 điều dưỡng, túc trực 24/24 với tinh thần tập trung cao độ để bảo đảm an toàn cho người bệnh trong thời khắc đặc biệt của năm. Với anh Thắng, đây là năm thứ ba liên tiếp anh không đi xem pháo hoa giao thừa.

Trong khi nhiều gia đình sum vầy đón năm mới, anh chọn gác lại niềm vui riêng, để ở lại bệnh viện bảo đảm công tác cấp cứu và chăm sóc người bệnh diễn ra thông suốt.

Mỗi vị trí đều được phân công rõ ràng, bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Trước khoảnh khắc giao thừa , y bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, một trong số đó được đưa vào viện bằng xe cấp cứu sau khi bị ngã xe.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực khẩn trương sơ cứu, băng bó vết thương, đồng thời đo huyết áp, ghi điện tâm đồ và thăm hỏi người bệnh nhằm đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe.

Cùng thời điểm, các y bác sĩ còn tiếp nhận nhiều trường hợp đau bụng, say rượu.

BSCKII Vũ Đức An, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8, cho biết trong ca trực ngày cuối năm, khoa chưa ghi nhận trường hợp cấp cứu nặng, đây được xem là tín hiệu tích cực trong công tác chăm sóc và bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người dân.

Tuy nhiên, toàn bộ kíp trực vẫn duy trì tinh thần cảnh giác cao, theo dõi sát diễn biến của từng bệnh nhân và chuẩn bị sẵn các phương án xử trí trong trường hợp tình huống xấu xảy ra.

Theo BS An, trong trường hợp số lượng bệnh nhân tăng đột biến hoặc xuất hiện ca bệnh nặng, các kíp trực khác trong bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng chi viện, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị diễn ra kịp thời, an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Sau khi tiếng pháo hoa nổ, chị Ngô Thị Xuân- điều dưỡng Khoa Cấp cứu, tranh thủ vài phút hiếm hoi gọi điện chúc mừng năm mới gia đình.

Giữa âm thanh đều đặn của máy monitor, cuộc gọi vội giúp chị Xuân chia sẻ khoảnh khắc đầu năm với gia đình.

Ngay sau đó, chị Xuân nhanh chóng trở lại vị trí trực, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các ca cấp cứu có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đêm.

Thực tập sinh Đào Thùy Linh, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, lần đầu tiên tham gia ca trực vào thời khắc chuyển giao năm mới.

Khi được phân công trực ca ngày giao thừa, cô đã chủ động chuẩn bị giấc ngủ đầy đủ và bữa ăn tươm tất để đảm bảo sức khỏe trong suốt ca trực kéo dài.

Sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu của các y bác sĩ nơi đây khẳng định vai trò không thể thiếu của Khoa Cấp cứu trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.