Không thể cứu chữa vì gọi cấp cứu quá trễ

Rạng sáng 27/11, khoa Cấp cứu ngoại bệnh viện, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận cuộc gọi từ gia đình anh Đ.Đ.T. (41 tuổi) về việc người thân bất tỉnh cần cứu chữa.

Lập tức, các nhân viên y tế một trạm vệ tinh gần nơi bệnh nhân ở (phường Phú Lâm, TPHCM) nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Thời điểm đội cấp cứu đến nơi, thân nhân bệnh nhân cho biết anh T. đã ho nhiều, đau thượng vị từ hôm trước, tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không giảm.

Trước thời điểm gọi cấp cứu, bệnh nhân than mệt, ho nhiều, khó thở và diễn tiến ngừng tim.

"Khi chúng tôi đến nơi, người vợ ôm bụng bầu 8 tháng, gào khóc cầu xin bác sĩ cứu chồng. Chúng tôi tiếp cận nhanh, kiểm tra rồi lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Nhưng khi đó anh đã tím tái, đồng tử giãn rộng 2 bên.

Sau 45 phút nỗ lực hồi sinh tim phổi, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ tín hiệu nào của sự sống. Ước gì chị vợ gọi cấp cứu sớm hơn", bác sĩ tiếc nuối khi không cứu được người đàn ông được chẩn đoán nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, hội chứng mạch vành cấp.

Chia sẻ với bác sĩ, người vợ cho biết gia đình họ từ miền Bắc vào Nam thuê nhà, buôn bán dụng cụ điện thoại. Tối hôm trước, người chồng than đau ngực, nhưng nghĩ là đau dạ dày thông thường nên tự đi mua thuốc uống.

Thấy chồng trằn trọc, người vợ ôm bụng bầu ngồi xoa ngực, chà lưng cho anh đến gần khuya. Sau đó vì không ngủ được, anh chồng than mệt và đi xuống lầu. Khi người vợ xuống tìm, bệnh nhân đã nằm bất động dưới sàn nhà.

Anh ra đi để lại hai bé con gái và một em bé trong bụng chưa kịp thấy mặt cha.

Tập huấn cấp cứu tim mạch tại TPHCM (Ảnh: BS).

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, thành viên ê-kíp cấp cứu cho bệnh nhân chia sẻ, nhiều người cứ nghĩ đau ngực là do viêm dạ dày, đau dây thần kinh hay “mệt xíu thôi”, có thể tự mua thuốc uống được.

Nhưng thực tế, triệu chứng đau ngực với cơn đau tăng dần là dấu hiệu của bệnh tim mạch, đặc biệt là hội chứng vành cấp - tình trạng có thể khiến tim ngừng đập chỉ sau cơn gắng sức nhẹ.

Theo bác sĩ Tuệ, tình trạng trên hoàn toàn có thể phòng tránh được, và bệnh nhân có nhiều cơ hội được cứu chữa nếu như được gọi cấp cứu sớm ngay trong lần đầu đau ngực, hoặc khi cơn đau tăng lên dần.

"Người dân hãy nhớ, đau ngực không bao giờ là chuyện đơn giản. Đừng tự mua thuốc uống, cũng đừng chờ đỡ rồi mới đi khám bệnh, đừng nghĩ “chắc không sao”, hay chờ tới khi người thân nằm bất động rồi mới gọi cấp cứu.

Nếu bạn hoặc người nhà đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, hồi hộp, choáng, đau tăng về đêm, không nằm được... hãy gọi số điện thoại cấp cứu ngay lập tức. Một cuộc gọi có thể cứu cả cuộc đời và hạnh phúc gia đình", bác sĩ khuyến cáo.

Đi cấp cứu sớm, người đàn ông nguy kịch được "hồi sinh"

Trước đó, khi đang làm việc, một người đàn ông 55 tuổi (ngụ TPHCM) bỗng chóng mặt, xây xẩm. Ban đầu, ông chỉ nghĩ mình bị mệt nhẹ do làm việc quá sức. Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân nhanh chóng yếu dần tay chân, nửa người bên trái tê cứng và giọng nói lắp bắp.

Khi được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu, người đàn ông không thể tự đứng dậy hay đi lại. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp, nhằm rút ngắn tối đa thời gian chẩn đoán và điều trị.

Bệnh nhân được đưa đi chụp CT sọ não, ghi nhận não chưa xuất huyết, còn trong "thời gian vàng" điều trị. Các bác sĩ đã chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết kết hợp kiểm soát huyết áp chặt chẽ, nhằm hạn chế tối đa vùng não bị tổn thương. Đây là bước can thiệp then chốt, mở ra cơ hội phục hồi cho bệnh nhân.

Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển thẳng đến đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi sát tình trạng thần kinh và huyết động.

Tại đây, kết quả đánh giá chuyên sâu xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp tính, tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải do huyết khối trên nền xơ vữa, đồng thời hẹp động mạch thân nền, nguy cơ tử vong cao nếu can thiệp trễ.

Ngoài tổn thương não cấp, bệnh nhân còn đối mặt các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp vô căn, suy hô hấp do liệt các cơ vùng hầu họng, giảm hoặc mất phản xạ nuốt, tăng tiết dịch gây nguy cơ hít sặc cao, kèm viêm phổi, cần thở máy hỗ trợ.

Bệnh nhân cũng được ghi nhận biểu hiện liệt dây thần kinh số 7 trung ương phải, ảnh hưởng tới vận động cơ mặt và chức năng sinh hoạt hàng ngày. Sự phối hợp giữa chuyên khoa Thần kinh, Hồi sức tích cực và Phục hồi chức năng trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và phục hồi cho người bệnh.

Được cấp cứu sớm, người đàn ông từ chỗ nguy kịch đã hồi phục ngoạn mục (Ảnh: BV).

Nhờ bệnh nhân đến sớm trong giờ vàng và quy trình cấp cứu nhanh chóng, chính xác, tình trạng bệnh bắt đầu chuyển biến tích cực, các dấu hiệu thần kinh cải thiện từng ngày, vận động tay chân tốt dần lên, tình trạng viêm phổi được kiểm soát.

Bệnh nhân cũng đáp ứng tốt với chương trình phục hồi chức năng sớm, nhanh chóng lấy lại khả năng vận động cơ bản, tập lại phản xạ nuốt, cải thiện giọng nói và tăng sức mạnh cơ.

Đến nay, bệnh nhân đã có thể đi lại, tự sinh hoạt với sự hỗ trợ tối thiểu, hoàn toàn tỉnh táo và được xuất viện.