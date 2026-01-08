Đại học Y Dược TPHCM chi bao nhiêu tiền cho khoa học công nghệ 3 năm qua?

Ba năm phê duyệt 54 tỷ đồng cho nghiên cứu y khoa

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025 của Đại học Y Dược TPHCM, diễn ra ngày 8/1, PGS.TS Nguyễn Văn Chinh, Phó hiệu trưởng đơn vị chia sẻ, năm 2023 Trường có 268 đề tài các cấp được phê duyệt thực hiện, đến năm 2025 tăng lên 549 đề tài.

Tổng cộng trong 3 năm, Trường được phê duyệt hơn 54 tỷ đồng kinh phí thực hiện nghiên cứu khoa học. Tốc độ công bố khoa học tại nơi này tăng 20% trong 3 năm qua, lọt vào tốp 5 các trường đại học toàn quốc có công bố quốc tế nhiều nhất, và đứng đầu ở nhóm trường thuộc lĩnh vực y khoa.

Giai đoạn 2020-2025, Đại học Y Dược TPHCM có 39 dự án hợp tác quốc tế, tiêu biểu như dự án MEF (Tăng cường năng lực nghiên cứu và giáo dục tại Đại học Y Dược TPHCM) được tài trợ đến 9,8 triệu USD; dự án IMPACT-MED (đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên y tế, đặc biệt là quản lý các bệnh mới nổi) giai đoạn 2; dự án nghiên cứu SARS-CoV-2 với quy mô tài trợ hàng chục tỷ đồng...

Đại học Y Dược TPHCM cũng là đơn vị có tạp chí y khoa tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam. Những năm gần đây, Trường có bước tiến vượt bậc cả về chất lượng và số lượng các giải thưởng khoa học danh giá trong nước và quốc tế, như giải Nhân tài đất Việt, Tạ Quang Bửu, Thành tựu y khoa Việt Nam...

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025 của Đại học Y Dược TPHCM diễn ra chiều 8/1 (Ảnh: Hoàng Lê).

8 ưu tiên trong nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn mới

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy đơn vị chia sẻ, giai đoạn 2026-2030, Trường đặt ra nhiều mục tiêu lớn, hướng đến lọt vào tốp 100 trường đại học hàng đầu châu Á.

Ở giai đoạn mới, Trường nhận diện được nhiều thách thức cần vượt qua. Về thách thức nội tại, tỷ lệ tiến sĩ (37%) còn khiêm tốn so với các đại học nghiên cứu quốc tế; hoạt động chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng; cơ sở vật chất chưa đồng bộ.

Về thách thức bên ngoài, có áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ môi trường quốc tế, áp lực duy trì tốc độ tăng trưởng công bố khoa học; áp lực ngân sách đầu tư phải theo kịp tốc độ phát triển.

Theo ông Tuấn, hiện nay sự hậu thuẫn từ chính sách quốc gia là thuận lợi rất lớn, khi Nghị quyết 57 của Trung ương khuyến khích phát triển khoa học công nghệ. Song song đó, làn sóng cách mạng công nghệ y tế là xu thế tất yếu, đi kèm với khát vọng hội nhập và nâng tầm quốc tế của Trường.

Một hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: ĐH).

5 năm tới, Đại học Y Dược TPHCM có 8 ưu tiên chiến lược.

Thứ nhất, tư duy tổng thể chuyển từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thứ hai, đột phá công nghệ bằng cách tập trung đầu tư vào AI, y học chính xác, in 3D... Thứ ba, tự chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm y tế phục vụ người Việt. Thứ tư, nghiên cứu liên ngành.

Thứ năm, tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề y tế trọng điểm quốc gia. Thứ sáu, chuyển giao công nghệ. Thứ bảy, hợp tác quốc tế. Thứ tám, phát triển nhân lực.