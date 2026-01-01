Những "công dân nhí" chào đời ngay thời khắc giao thừa 2026

Đúng 0h ngày 1/1, khi pháo hoa rợp trời chào đón năm mới 2026, tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), những tiếng khóc chào đời đầu tiên của các "công dân nhí" cũng vang lên, hòa cùng niềm hân hoan của hàng triệu người dân.

Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, chị Lê Thị Quỳnh Như (32 tuổi) đã hạ sinh thành công con gái đầu lòng. Em bé chào đời khỏe mạnh, hồng hào, tiếng khóc vang vọng khắp phòng sinh, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình.

Anh Huỳnh Giang Khải, bố của bé gái, chia sẻ niềm vui nhân đôi khi con gái anh, dự kiến sinh vào ngày 8/1, đã "đòi ra" sớm vào sáng 31/12 và chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới.

Cùng lúc đó, tại phòng sinh kế bên, vợ chồng chị Phụng Nhi (28 tuổi, ngụ phường Minh Phụng, TPHCM) cũng đón chào con trai đầu lòng. "Chúng tôi dự tính đặt tên bé là Phúc Thịnh, với hy vọng con lớn lên có thật nhiều hạnh phúc và thịnh vượng", chị Nhi xúc động chia sẻ.

Sau khi chào đời, các bé được thực hiện phương pháp da kề da với mẹ trong 90 phút, trước khi được đo chiều dài và cân nặng.

Bên ngoài phòng sinh, các y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc, căng thẳng theo dõi từng ca sinh trong ca trực cuối năm, đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Anh Trương Công Lý (66 tuổi, Đồng Nai), lần đầu đồng hành cùng vợ vượt cạn, không giấu được sự lo lắng và xót xa khi chứng kiến vợ sinh khó. "Có lúc, tôi phải trốn ra ngoài để bình tĩnh lại", anh bộc bạch.

Vợ anh Lý, sản phụ Trương Thị Mây (32 tuổi, ngụ Đồng Nai), đã ôm con trai đầu lòng sau hơn 1 giờ chuyển dạ. Trước đó 4 ngày, vợ chồng chị đã nhập viện theo dõi do con chuyển động yếu hơn bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến Oanh, Phó trưởng khoa Sản A, người trực tiếp đỡ sinh cho sản phụ Mây, đánh giá đây là một ca sinh khó. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn và theo dõi sát sao của ê-kíp trực, ca sinh đã diễn ra an toàn, mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình trong thời khắc đầu năm mới.

Cũng vào đúng 0h, sản phụ Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã chào đón con trai đầu lòng. Chồng chị Tuyền, anh Võ Hành Liêm (23 tuổi), chỉ kịp có mặt tại bệnh viện vài tiếng trước đó sau khi nhận tin vợ chuyển dạ.

Em bé được hưởng dòng sữa non đầu tiên của mẹ ngay sau khi chào đời, khởi đầu một cuộc sống mới đầy yêu thương.

BSCK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết trong thời khắc giao thừa, bệnh viện đã đón 6 bé chào đời, gồm 4 ca sinh thường và 2 ca sinh mổ. "Một ca trực của chúng tôi có khoảng 40 bác sĩ cùng các nhân viên y tế khác để phục vụ trung bình 60-70 ca sinh mỗi đêm. Dù là đêm giao thừa, chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu, mang lại sự an toàn cao nhất cho sản phụ", bác sĩ Bảo Anh khẳng định.