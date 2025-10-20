Nữ bác sĩ 7 năm cứu người nơi cận kề cửa tử: "Còn sống là còn hy vọng"

Trong tiếng máy thở, tiếng monitor (màn hình) và ánh sáng trắng lạnh lẽo ở phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, có một vóc dáng nhỏ nhắn mỗi ngày lặng lẽ chạy đua với thời gian, để cứu những ca bệnh thập tử nhất sinh.

Đó là bác sĩ Hoàng Thị Yến Nhi, công tác tại khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu (ICU) của đơn vị. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phóng viên Dân trí có cuộc trò chuyện cùng “bóng hồng” đã có 7 năm gắn bó với nơi “đầu sóng ngọn gió” của bệnh viện, để hiểu hơn về công việc đặc biệt của cô.

Bác sĩ Hoàng Thị Yến Nhi (Ảnh: Diệu Linh).

Nữ bác sĩ chọn đối diện lằn ranh sinh - tử

Bác sĩ Hoàng Thị Yến Nhi chia sẻ, chuyên khoa Hồi sức - Cấp cứu không phải là lựa chọn ban đầu khi bước chân vào giảng đường y khoa. Thay vào đó, cô từng mơ mộng theo đuổi chuyên khoa Nhi, vì thích nhìn thấy nụ cười trẻ thơ.

Nhưng sau thời gian học tập, nữ bác sĩ quyết định vào khoa Cấp cứu để tích lũy thêm kinh nghiệm hành nghề. Tại đây, bác sĩ Yến Nhi đối mặt với vô vàn bệnh lý phức tạp, từ những ca chấn thương nghiêm trọng đến những tình huống mà sự sống - cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Từ thực tế hành nghề, cô nhận ra kiến thức của mình còn thiếu hụt. Khát khao học hỏi, muốn nắm vững cách xử lý những ca khó thôi thúc cô tiếp tục theo học chuyên khoa 1 lĩnh vực Hồi sức - Cấp cứu.

Bác sĩ Yến Nhi tâm sự, Hồi sức - Cấp cứu là một thế giới đầy thử thách, nơi từng giây phút đều là một cuộc chiến. Ở khoa Cấp cứu, bác sĩ phải nhanh như chớp, phân loại bệnh nhân, ưu tiên trường hợp nặng, đưa ra quyết định trong tích tắc.

Trong khi đó, khoa Hồi sức tích cực là nơi dành cho những bệnh nhân đứng bên lằn ranh sinh tử, cần điều trị bằng hàng loạt kỹ thuật cao để níu giữ sự sống.

Bác sĩ Hoàng Thị Yến Nhi theo dõi sức khỏe cho một bệnh nhân nặng (Ảnh: Diệu Linh).

Bởi tính chất công việc căng thẳng như vậy, người bác sĩ Hồi sức - Cấp cứu cần có kiến thức đa chuyên khoa, khả năng phân tích nhanh chóng cũng như “tinh thần thép” để chịu được áp lực cao. Đó cũng là lý do nam giới làm chuyên khoa này chiếm đa số.

Nhưng, bác sĩ Yến Nhi lại không nghĩ vậy.

“Nhiều người cho rằng phụ nữ tâm lý yếu, dễ xúc động, không thể nhanh chóng đưa ra quyết định như nam giới. Nhưng với tôi, cảm xúc lại là điểm mạnh, vì nó giúp tôi có thể thấu hiểu bệnh nhân và người nhà, xây dựng lòng tin cho họ để tìm kiếm ánh sáng trong những giờ phút khó khăn, tăm tối nhất”, bác sĩ Nhi nhận định.

Hồi sinh bệnh nhân từ bên kia biên giới

7 năm gắn bó với lĩnh vực Hồi sức - Cấp cứu giúp nữ nhân viên y tế có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân đặc biệt. Trong ngần ấy thời gian, có những khoảnh khắc khắc sâu trong trái tim chị.

Bác sĩ Yến Nhi nhớ mãi về một bệnh nhân nữ trẻ tuổi người Campuchia. Cô mang thai ở tam cá nguyệt thứ ba, bị suy hô hấp nặng, phải mổ bắt con tại bệnh viện địa phương rồi chuyển sang Việt Nam cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nữ bệnh nhân được tiếp nhận và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Trong vài ngày đầu, nguyên nhân gây suy hô hấp vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Tình trạng bệnh nhân nhanh chóng xấu đi, rơi vào suy tim cấp, phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Dù chưa có xét nghiệm khẳng định, bác sĩ Yến Nhi nghi ngờ bệnh nhân mắc lao phổi và hội chẩn với chuyên khoa liên quan.

Dựa trên đánh giá lâm sàng, các bác sĩ quyết định điều trị bằng thuốc kháng lao ngay lập tức.

Chính lựa chọn táo bạo này đã mang lại phép màu. Chỉ vài ngày sau đó, bệnh nhân cải thiện, rút máy thở, dừng vận mạch, được chuyển điều trị ở khoa Nội Tổng hợp. Sau 2 tuần từ ngày nhập viện, sản phụ hồi phục gần như hoàn toàn, trái tim khỏe mạnh trở lại.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tình mẫu tử của bệnh nhân. Trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật, cô luôn nhớ tới người con mới chào đời bên kia biên giới, liên tục ngắm ảnh con, bức ảnh luôn được cô ôm vào ngực. Đó như là động lực giúp người mẹ trẻ chiến thắng bệnh tật và trở lại với đứa con của mình”, chị nghẹn ngào nhớ lại.

Các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức - Cấp cứu thường xuyên đối diện với bệnh nhân nguy kịch (Ảnh: BV).

Còn sống là còn hy vọng

Bảy năm gắn bó với nghề, nữ bác sĩ cho biết, bản thân có không ít lần chùn chân. Bác sĩ Yến Nhi tâm sự, đỉnh điểm là trong giai đoạn Covid-19, khi mất mát chồng chất, mỗi ngày chứng kiến bao nỗi đau của bệnh nhân và người nhà, chị cảm thấy gần như kiệt sức, muốn dừng lại.

“Những lúc xuống tinh thần, tôi lại nghĩ đến lý do ban đầu khi mình lựa chọn ngành y, về những khoảnh khắc giúp người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đó cũng chính là sợi dây neo tôi lại, để tiếp tục gắn bó và hạnh phúc với công việc”, bác sĩ Yến Nhi bày tỏ.

Ngay cả những mất mát cũng trở thành động lực với nữ bác sĩ. Thay vì gục ngã lúc chứng kiến bệnh nhân ra đi, nữ bác sĩ biến nỗi đau thành sức mạnh để cố gắng học hỏi nhiều hơn, để có thể cứu chữa được người bệnh trong những lần sau.

Nữ bác sĩ thấy trân trọng hơn sự sống sau mỗi lần cứu chữa bệnh nhân (Ảnh: Diệu Linh).

Bên cạnh đó, bác sĩ Nhi cũng tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Khi tinh thần quá nặng nề, cô tìm đến người thân tâm sự, để khóc, để đứng dậy và bước tiếp.

“Nhờ công việc này, tôi thấy trân trọng hơn sự sống, biết bình tĩnh hơn trước mọi tình huống, đơn giản hóa vấn đề xung quanh. Giờ đây với tôi, còn sống là còn hy vọng”, nữ bác sĩ chia sẻ.

Qua nhiều năm gắn bó với nghề y, bác sĩ Yến Nhi đã dần học được cách điều chỉnh cảm xúc, giữ “cái đầu lạnh” để đưa ra quyết định đúng, không chỉ trong lúc cứu bệnh nhân nguy kịch mà còn ở cuộc sống hàng ngày.

Nữ bác sĩ hài hước tự nhận, rằng làm Hồi sức - Cấp cứu khiến bản thân “tàn tạ hơn”. Nhưng mỗi lần cùng đồng nghiệp cứu được 1 sinh mạng, tâm hồn cô lại như bông hoa nở tươi, tỏa hương thơm ngát cho đời.