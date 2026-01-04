TPHCM: Một người ngưng tim, ngưng thở sau khi sặc bánh trôi nước

Sáng 4/1, thông tin với phóng viên Dân trí, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM cho biết, ông cùng các cộng sự vừa tiếp nhận xử trí một trường hợp hít sặc thức ăn nguy hiểm.

Bệnh nhân là ông B. (70 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM). Theo bệnh sử, chiều 3/1 người nhà bệnh nhân gọi đến tổng đài cấp cứu 115 đề nghị hỗ trợ. Người nhà bệnh nhân cho biết, 30 phút trước đó, bệnh nhân đang ăn bánh trôi nước thì bị sặc vào đường thở, diễn tiến tím tái, lơ mơ, sau đó hôn mê, gọi không đáp ứng.

Chén bánh trôi nước bệnh nhân đang ăn dở trước khi gặp sự cố sặc thức ăn (Ảnh: BS).

Khi ê-kíp cấp cứu đến hiện trường, người đàn ông đã trong tình trạng da xanh tái, hôn mê sâu, thang đo tri giác (Glasgow) còn 3 điểm, mạch cảnh và mạch bẹn không bắt được, phản xạ ánh sáng yếu, chỉ số SpO2 (oxy trong máu) không đo được, mạch và nhịp thở đều bằng 0.

Trước tình trạng ngưng tim, ngưng thở nguy kịch của cụ ông, các nhân viên y tế ngay lập tức hồi sinh tim phổi nâng cao, vừa ép tim, vừa khai thông đường thở, hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng có oxy cho bệnh nhân.

Sau khoảng 15 phút hồi sinh tim phổi tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại và được chuyển về bệnh viện tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, đặt nội khí quản cho bệnh nhân (Ảnh: BS).

Bác sĩ Tuệ chia sẻ, bánh trôi nước hay các loại bánh nếp, bánh mochi… khi xảy ra tai nạn hít sặc sẽ trở thành dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm với người lớn tuổi, người nuốt kém, răng yếu. Sự cố này cũng có thể xảy ra với người có thói quen ăn vội, ăn khi mệt hoặc say rượu.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy người bị sặc, không nói được hoặc ôm cổ trong lúc ăn, người xung quanh không nên chờ đợi mà cần gọi cấp cứu ngay, song song với việc xử trí sơ cứu hóc dị vật. Vì chỉ chậm trễ vài phút, thiếu oxy có thể gây tổn thương não không hồi phục.

"Ăn uống tưởng chừng đơn giản, nhưng với người cao tuổi có thể là ranh giới sinh tử", bác sĩ khuyến cáo.

Dị vật đường thở có thể gây nguy hiểm tính mạng (Ảnh: BS).

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, một bé gái 3 tuổi đang ăn trưa tại nhà trẻ ở phường Phú Định (quận 8 cũ, TPHCM) thì lên cơn ho sặc và ngưng tim - ngưng thở. Bệnh nhi được nhà trẻ tư thục đưa đến 2 trạm y tế khác nhau để sơ cấp cứu.

Sau đó, ê-kíp trạm vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM được liên hệ để hỗ trợ. Dù các bác sĩ nỗ lực xử trí suốt 70 phút, bệnh nhi vẫn không qua khỏi.