Ngưng thở khi ngủ: Hiểm họa từ những cơn ngáy

Bác sĩ chia sẻ về hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Toạ đàm "Ngưng thở khi ngủ: Hiểm họa khôn lường từ những cơn ngáy" phát trực tuyến trên báo Dân trí, Fanpage Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Đồng thời, độc giả cũng có thể theo dõi trên các nền tảng số như YouTube, TikTok của báo Dân trí.

Đồng hành cùng chương trình là ThS.BS.CK2 Lê Nhật Vinh. Bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng, hiện công tác tại Liên chuyên khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

ThS.BS.CK2 Lê Nhật Vinh cũng là Tổng thư ký Hội Tai Mũi Họng TPHCM và các tỉnh phía Nam, hội viên của nhiều tổ chức chuyên môn khác.

ThS.BS.CK2 Lê Nhật Vinh (bên trái) và đại diện báo Dân trí tại buổi tọa đàm (Ảnh: Nam Anh).

ThS.BS.CK2 Lê Nhật Vinh chia sẻ các thông tin liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ, những ai nên đi khám ngay để điều trị kịp thời và hiệu quả, đối với những người mắc bệnh lâu năm, đâu là phương pháp điều trị tối ưu nhất.