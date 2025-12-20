Bác sĩ Bệnh viện Nam Sài Gòn túc trực đảm bảo y tế tại Miss Cosmo 2025

Miss Cosmo 2025 là sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn, quy tụ các thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự tham gia của đông đảo khách mời, nghệ sĩ và đội ngũ sản xuất.

Trong bối cảnh đó, công tác y tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần bảo đảm các hoạt động của sự kiện diễn ra an toàn, trọn vẹn và đúng tiến độ.

Đội ngũ y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn túc trực tại sự kiện (Ảnh: BVCC).

Với vai trò là đơn vị bảo trợ y tế, ngay từ đầu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã bố trí đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong công tác y tế sự kiện, đồng thời huy động xe cứu thương, trang thiết bị y tế cần thiết và xây dựng phương án xử lý y khoa phù hợp với chương trình.

Đội ngũ y tế bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhằm kịp thời hỗ trợ trong mọi tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe của thí sinh, ban tổ chức, nghệ sĩ và khách mời.

Việc đồng hành cùng Miss Cosmo 2025 không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế sự kiện, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị này trong việc tham gia, hỗ trợ các hoạt động văn hóa - giải trí quy mô và sức ảnh hưởng lớn.

Đại diện Bệnh viện Nam Sài Gòn tham dự đêm bán kết Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Miss Cosmo).

“Chúng tôi trân trọng cơ hội được đồng hành cùng Miss Cosmo 2025 trong vai trò bảo trợ y tế. Bệnh viện cam kết phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và phương án chuyên môn, nhằm góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho các hoạt động của cuộc thi.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn định hướng phát triển gắn liền với cộng đồng, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn y tế tại các sự kiện có quy mô lớn", đại diện bệnh viện cho biết.