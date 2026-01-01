Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy loại rau giá rẻ ở Việt Nam ức chế ung thư

Nghiên cứu từ Mỹ khiến rau khoai lang được chú ý

Thời gian gần đây, lá rau khoai lang bất ngờ trở thành chủ đề được cộng đồng quan tâm, đặc biệt trong các diễn đàn về dinh dưỡng và phòng bệnh. Nguyên nhân xuất phát từ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Complementary Medicine and Therapy của nhóm nhà khoa học thuộc Đại học bang Tennessee.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím cùng lá và thân khoai lang ruột vàng để thử nghiệm trên tế bào ung thư phổi và ung thư vú trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Kết quả cho thấy các chiết xuất này có khả năng làm chậm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Rau khoai có nhiều giá trị với sức khỏe (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím thể hiện hoạt tính ức chế tế bào ung thư vú rất mạnh, với tỷ lệ lên tới hơn 96% trong môi trường thí nghiệm.

Phát hiện này được đánh giá là gợi mở tiềm năng lớn trong việc nghiên cứu các hợp chất chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nghiên cứu được thực hiện trên chiết xuất cô đặc, không phải lá khoai lang tươi sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, không nên hiểu rằng chỉ cần ăn rau khoai lang là có thể điều trị hay phòng ngừa ung thư một cách trực tiếp.

Lá rau khoai lang có gì đặc biệt về mặt dinh dưỡng?

Rau khoai lang được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo các tài liệu y học, lá, thân, vỏ và củ khoai lang chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như flavonoid, axit phenolic, protein, carbohydrate, lipid, carotenoid và anthocyanin.

Những hợp chất này có liên quan đến khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ gan, kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch và góp phần giảm nguy cơ tổn thương tế bào. Stress oxy hóa kéo dài được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình hình thành tế bào ung thư.

Một số nghiên cứu trước đây cũng ghi nhận chiết xuất từ lá khoai lang có thể giúp giảm stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề sức khỏe mạn tính như bệnh tim mạch, lão hóa sớm, rối loạn thị giác do tuổi tác và một số loại ung thư.

Không phải ai cũng nên ăn nhiều rau khoai lang

Dù là thực phẩm lành mạnh, rau khoai lang không phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng không đúng cách.

Với người có đường huyết thấp, rau khoai lang có thể làm hạ đường huyết nhanh, gây mệt mỏi, choáng váng, đặc biệt khi ăn lúc đói. Do đó, nhóm đối tượng này cần thận trọng khi sử dụng.

Rau khoai lang có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ cải thiện táo bón. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, tác dụng này có thể chuyển sang gây tiêu chảy. Ngoài ra, rau khoang lang cần được nấu chín kỹ vì ăn sống có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Đáng lưu ý, rau khoai lang chứa oxalic, chất có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu sử dụng thường xuyên và kéo dài. Để cân bằng dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp rau khoai lang với các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá hoặc gan động vật.

Cách chế biến rau củ để giữ lợi ích cho sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng cách chế biến đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị của rau củ.

Rau cần được rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn, hóa chất tồn dư. Ưu tiên lựa chọn nguồn rau an toàn, có xuất xứ rõ ràng hoặc đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ.

Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp hoặc nấu chín vừa phải. Việc chiên, xào ở nhiệt độ cao hoặc nấu quá lâu có thể làm hao hụt nhiều vi chất quan trọng.

Hạn chế sử dụng nhiều dầu mỡ khi nấu nướng, bởi nhiệt độ cao kết hợp dầu mỡ có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Đồng thời, cần kiểm soát lượng muối và đường trong khẩu phần hằng ngày, tránh vượt ngưỡng khuyến cáo để giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, thừa cân, béo phì.