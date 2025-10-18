Các bệnh viện ở TPHCM tiếp tục phát cảnh báo "nóng"

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa phát lên cảnh báo về việc "giả mạo tuyển dụng".

Theo đó, cơ sở y tế trên cho biết gần đây đã nhận được thông tin xuất hiện đối tượng giả mạo bộ phận nhân sự của đơn vị nhằm mục đích lừa đảo.

Bài đăng dùng hình ảnh và tên Bệnh viện Nhi đồng 1 để giả mạo tuyển dụng (Ảnh: BV).

Trên trang fanpage giả có cả chữ và logo "Bệnh viện Nhi đồng 1" kèm hàng nghìn lượt theo dõi, các đối tượng đăng bài tuyển hàng loạt vị trí như điều dưỡng, kế toán viên, thư ký y khoa, dược sĩ cao đẳng, bác sĩ các chuyên ngành, thậm chí tuyển cả Trưởng phòng nhân sự.

Trên bài đăng, người xem được dẫn dụ tải một ứng dụng có tên “Nội Bộ Zoom…”, đăng ký tài khoản cá nhân và kết nối với một mail lạ để bổ sung hồ sơ và thực hiện “sơ tuyển trực tuyến”.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ người đăng ký có thể bị lộ thông tin, thậm chí bị chiếm đoạt thông tin cá nhân cho mục đích xấu.

Phía Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định, toàn bộ các bài đăng tuyển nêu trên là giả mạo. Đơn vị này đề nghị các ứng viên khi có nhu cầu ứng tuyển cần lưu ý những thông tin mấu chốt.

Thứ nhất, đơn vị hiện chỉ tuyển dụng thông qua website chính thống của Bệnh viện Nhi đồng 1 (https://nhidong.org.vn2), qua email chính thống của bộ phận nhân sự (p.tccb@nhidong.org.vn3) hoặc số điện thoại tuyển dụng của bộ phận nhân sự là (028) 392709804.

Đơn vị chỉ nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, không thông qua bất kỳ trung gian hay cá nhân nào khác. Người dân cần tỉnh táo để tránh bị trục lợi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mới đây nơi này cũng phát lên cảnh báo “nóng” về những nội dung kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi không đúng sự thật.

Theo Bệnh viện, thời gian qua trên các trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin và hình ảnh một cháu bé tên T.L.M.A. (sinh năm 2022, ngụ tỉnh Lâm Đồng), để cập về quá trình điều trị bệnh của bé và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Người dân đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột mạn. Bé từng nhiều lần điều trị tại khoa và có sử dụng bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị bệnh hoàn toàn không cao như các bài đăng kêu gọi góp tiền.

“Trước sự việc này, chúng tôi thông tin đến quý nhà hảo tâm, người dùng mạng xã hội nâng cao cảnh giác, tránh để các đối tượng trục lợi từ nội dung thương cảm!

Quý nhà hảo tâm có nhu cầu hỗ trợ bệnh nhi của bệnh viện xin vui lòng liên hệ Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 qua tổng đài 028.38295723 (số nội bộ 295), phục vụ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin những trường hợp có xác minh chính xác, rõ ràng”, phía bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối ở TPHCM hướng dẫn.