Nghĩ táo bón là chuyện thường, người phụ nữ phải cắt gần hết đại tràng

10 năm chịu đựng táo bón vì nghĩ là chuyện thường

Bà H. (62 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đến khám vì bị táo bón kéo dài nhiều năm.

Theo lời kể của bà, ban đầu những triệu chứng gặp phải khá mơ hồ, như đi tiêu khó, phải rặn nhiều, vài ngày mới đi một lần. Nghĩ rằng đây chỉ là chuyện thường gặp ở người lớn tuổi, bà tự sử dụng thuốc nam, thuốc bắc và các loại thuốc nhuận tràng mua bên ngoài.

Những năm đầu thấy dùng thuốc hiệu quả, khiến bà càng chủ quan và sử dụng kéo dài. Nhưng theo thời gian, tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn. Lúc này, bà chuyển sang dùng thuốc bơm hậu môn để có thể đi tiêu, rồi phụ thuộc suốt nhiều năm liền.

Trải qua hơn 10 năm sống chung với táo bón, nhu động ruột người phụ nữ ngày càng yếu, đại tràng trở nên “lười vận động”.

Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng như đau bụng dưới, chướng bụng kéo dài, đau rát hậu môn, mệt mỏi, ăn uống kém, thậm chí đi cầu ra máu. Khi thấy tình trạng bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt, bà mới chia sẻ với gia đình và quyết định đi khám chuyên sâu.

Nữ bệnh nhân bị táo bón kéo dài được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Phát hiện căn bệnh hiểm gây nhiều biến chứng nghiêm trọng

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), bà được thăm khám toàn diện với các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu. ThS.BSCKI Mai Văn Dũng, khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết kết quả nội soi và chụp X-quang đại tràng cho thấy người bệnh mắc megacolon vô căn - một bệnh lý hiếm gặp.

"Megacolon vô căn là tình trạng đại tràng giãn lớn nhưng không tìm được nguyên nhân cụ thể. Khi đó, nhu động ruột suy giảm nghiêm trọng, đại tràng gần như mất khả năng co bóp để đẩy phân ra ngoài.

Người bệnh sẽ bị táo bón kéo dài, chướng bụng, đau bụng và có nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời", bác sĩ Dũng phân tích.

Trường hợp của bà H. được đánh giá là rất nặng, do bệnh đã kéo dài nhiều năm, không đáp ứng với điều trị nội khoa, đồng thời người bệnh từng trải qua phẫu thuật sa trực tràng.

Cắt gần hết đại tràng để xử trí táo bón

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gần như toàn bộ đại tràng, nhằm giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn mạn tính.

Ca mổ kéo dài khoảng 4 giờ, do ThS.BS.CKI Mai Văn Dũng phối hợp cùng ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương trực tiếp thực hiện, với sự hỗ trợ của ê-kíp gây mê hồi sức.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn đại tràng giãn lớn, mất chức năng, đồng thời tái lập lưu thông tiêu hóa bằng cách nối ruột non với phần đại trực tràng còn lại.

“Chúng tôi ưu tiên bảo tồn đường đại tiện tự nhiên cho người bệnh bằng cách tái lập đường tiêu hóa, nối đoạn cuối ruột non với phần đại trực tràng còn lại. Phần đại tràng được đưa ra ngoài qua đường rạch nhỏ khoảng 6cm, giúp giảm đau, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau mổ, bệnh nhân vẫn có thể đi tiêu bình thường, không cần hậu môn nhân tạo, vết thương lành nhanh và các triệu chứng táo bón kéo dài suốt nhiều năm được giải quyết hoàn toàn”, bác sĩ Dũng cho biết.

Phần đại tràng tổn thương của bệnh nhân được cắt bỏ (Ảnh: BVCC).

Nhìn lại hành trình điều trị, bà H. chia sẻ: “Sau 10 năm sống chung với khó chịu và mệt mỏi, giờ tôi có thể ăn ngon, ngủ yên, sinh hoạt nhẹ nhàng trở lại. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ đã giúp mình thoát khỏi tình trạng này”.

ThS.BSCKI Mai Văn Dũng khuyến cáo, người bệnh không nên xem nhẹ táo bón kéo dài.

Nếu táo bón kéo dài trên 2 tuần dù đã điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt - đặc biệt khi kèm các dấu hiệu như phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng, không thể tự đi tiêu, đau quặn bụng, chướng bụng nặng, sụt cân không rõ nguyên nhân, đi ngoài ra máu, nôn, chán ăn - việc thăm khám sớm là rất cần thiết, vì có thể là biểu hiện của những rối loạn nghiêm trọng ở đại tràng.

"Việc chẩn đoán và điều trị sớm sẽ giúp người bệnh tránh được các biến chứng nặng nề và những can thiệp phẫu thuật phức tạp về sau”, bác sĩ Dũng nhấn mạnh.