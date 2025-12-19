Bệnh viện Nam Sài Gòn sẵn sàng bảo trợ sức khỏe tại sự kiện tôn vinh người trẻ

WeYoung Award là giải thưởng đang nhận được sự quan tâm và bình chọn từ giới trẻ Việt Nam, vinh danh những gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh thành tích, mà còn ghi nhận bản sắc, câu chuyện và hành trình trưởng thành của những cá nhân đang tạo ra giá trị tích cực cho xã hội trong các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, kinh tế, văn hóa - giải trí...

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được chọn đồng hành cùng sự kiện này trong vai trò bảo trợ y tế, trong đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12. Đơn vị mang thông điệp “Chăm khỏe trăm bản sắc” đến với sự kiện lần này.

Đội ngũ y tế của Bệnh viện Nam Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ mọi tình huống để sự kiện diễn ra trọn vẹn (Ảnh: BVCC).

“Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chúng tôi tin rằng sức khỏe chính là "bản sắc" quý giá nhất của mỗi người trẻ. Việc đồng hành cùng WeYoung 2025 không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ y tế chuyên sâu, mà còn thể hiện mong muốn tiếp sức cho những tài năng trẻ.

Chúng tôi muốn các bạn biết rằng, trên hành trình chinh phục những đỉnh cao, luôn có một điểm tựa y tế hiện đại, tin cậy, sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ các bạn, để "trăm bản sắc" Việt được tỏa sáng rực rỡ nhất", bà Đinh Thị Phương Giang, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ về thông điệp ý nghĩa trên.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn còn đồng hành cùng nhiều cuộc thi, giải thưởng và sự kiện cộng đồng quy mô lớn dành cho giới trẻ và sinh viên trên khắp cả nước.

Thông qua những hoạt động này, bệnh viện từng bước lan tỏa lối sống chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng người trẻ.

Bệnh viện Nam Sài Gòn đồng hành cùng cầu thủ trẻ Bùi Vĩ Hào trên hành trình chăm sóc sức khỏe (Ảnh: BVCC).

"Thế hệ trẻ Việt ngày nay không còn bị giới hạn trong những khuôn mẫu định sẵn. Họ là những nghệ sĩ tự do "trăm màu trăm vẻ", những nhà sáng lập trẻ đầy khát vọng, bền bỉ theo đuổi các dự án cộng đồng, không ngừng khẳng định dấu ấn cá nhân và bản sắc riêng.

Để duy trì ngọn lửa đam mê và khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ ấy, sức khỏe chính là yếu tố nền tảng nhưng lại thường dễ bị bỏ quên trong nhịp sống bận rộn.

Chúng tôi hy vọng, người trẻ không chỉ tập trung vào những thành công bên ngoài, mà còn biết lắng nghe cơ thể, chăm sóc bản thân từ bên trong, xem sức khỏe như nền tảng để phát triển bền vững", đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết.