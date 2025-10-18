Chuyên gia chỉ rõ một tình trạng tăng mạnh khiến nam giới trẻ "yếu" đi

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Y học giới tính (VSSM 2025), diễn ra ngày 18/10, TS.BSCKII Trà Anh Duy, chủ tọa 2 phiên “Giới - Sức khỏe tâm thần” và “Sức khỏe nam giới”, cho biết hiện nay tác động của stress và rối loạn tâm lý đến sức khỏe tình dục nam giới gia tăng rõ rệt.

Trong đó, tình trạng này tăng đặc biệt ở nhóm nam giới trẻ tuổi. Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra, 30-40% trường hợp rối loạn cương có nguyên nhân liên quan đến yếu tố tâm lý, bao gồm căng thẳng công việc, áp lực tài chính, xung đột trong mối quan hệ và lo âu về hiệu suất tình dục.

TS.BS.CKII Trà Anh Duy phát biểu tại hội nghị (Ảnh: L.A).

Stress kéo dài làm tăng tiết cortisol (hormone gây căng thẳng), đồng thời ức chế trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn, dẫn đến giảm testosterone nội sinh, rối loạn ham muốn, rối loạn cương và xuất tinh sớm.

Theo bác sĩ Duy, tại trung tâm Sức khỏe nam giới ở TPHCM nơi ông làm việc, nhiều bệnh nhân đến khám than phiền mất ngủ, mệt mỏi, giảm hứng thú, nhưng khi xét nghiệm thì nồng độ hormone sinh dục vẫn bình thường. Điều đó cho thấy vấn đề nằm ở tâm lý và cảm xúc, chứ không chỉ ở sinh lý học.

Một nguyên nhân đáng chú ý khác là môi trường sống đô thị và nhịp sống công việc quá nhanh, khiến nhiều người đàn ông rơi vào tình trạng "căng thẳng mạn tính". Cảm xúc bị dồn nén, không được chia sẻ, lâu ngày chuyển thành rối loạn lo âu, trầm cảm tiềm ẩn, và suy giảm khả năng sinh lý là biểu hiện.

Để cải thiện tình trạng trên, chuyên gia nam học cho rằng cần một chiến lược phối hợp đa ngành, gồm can thiệp y học chính thống để kiểm soát hormone, đồng thời kết hợp liệu pháp tâm lý, điều chỉnh giấc ngủ, luyện tập thể chất.

"Chúng tôi đang xây dựng mô hình tư vấn tích hợp giữa bác sĩ nam khoa và chuyên gia tâm lý lâm sàng, nhằm giúp người bệnh không chỉ điều trị triệu chứng mà còn khôi phục sự cân bằng toàn diện cả cơ thể lẫn tinh thần.

Một người đàn ông khỏe mạnh thực sự không chỉ có thể lực và testosterone cao, mà còn phải có tâm trí bình an và khả năng kết nối cảm xúc. Đó mới chính là nền tảng bền vững của sức khỏe tình dục", TS.BSCKII Trà Anh Duy nói.

VSSM 2025 quy tụ đông đảo chuyên gia hàng đầu, bao gồm các giáo sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Indonesia, Ý… cùng các chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực Nam học, Nội tiết, Tâm lý, Y học cổ truyền và Di truyền học.

Điểm nhấn đặc biệt của VSSM 2025 là khóa đào tạo quốc tế Masterclass trong sức khỏe sinh sản và tình dục nam, do Tổ chức Nam học Toàn cầu (GAF) trực tiếp tổ chức, tập trung vào chẩn đoán và điều trị vô sinh nam, rối loạn cương, cập nhật các hướng dẫn lâm sàng mới nhất của WHO và GAF.

Hội nghị cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học giới tính (Ảnh: P.V).

PGS.TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VSSM 2025, nhấn mạnh Hội nghị không chỉ là một diễn đàn học thuật uy tín, mà còn là cầu nối tri thức quốc tế, nơi các chuyên gia cùng nhau thảo luận, chia sẻ và cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học giới tính, giữa bối cảnh y học toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ.