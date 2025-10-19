Vụ bệnh viện bị "tố" chậm cấp cứu khiến nam sinh tử vong: Trích xuất camera

Đại diện Bệnh viện Bà Rịa cho biết, sau khi ghi nhận các phản ánh, Ban giám đốc của đơn vị đã yêu cầu các bộ phận liên quan trích xuất camera trong đêm cấp cứu bệnh nhân. Qua đó, ghi nhận nam sinh viên được đội tình nguyện SOS đưa vào bệnh viện tối 12/10.

Theo báo cáo của điều dưỡng trực với lãnh đạo bệnh viện, nam sinh viên không có gia đình bên cạnh trong quá trình cấp cứu, nhưng có một người thân của người gây tai nạn ở bệnh viện. Thời điểm người này vào, bệnh nhân đã chuyển vào khoa Hồi sức.

Qua thăm khám, bệnh nhân được ghi nhận có tình trạng diễn tiến nặng, đến sáng 13/10 thì tử vong.

Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: BV).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao bệnh nhân được cấp cứu từ đêm đến sáng nhưng không có thân nhân tìm đến, phía Bệnh viện Bà Rịa chia sẻ, thời điểm nạn nhân được xe tình nguyện đưa vào cấp cứu không để lại bất cứ giấy tờ tùy thân nào, nên nơi này không có thông tin để liên lạc với người nhà.

Ngoài ra, vị lãnh đạo trên khẳng định, bệnh nhân được đặt nội khí quản trong quá trình cấp cứu, không thể nói được, nên không có việc nam sinh viên kêu lên trước khi mất như bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa cho rằng, vấn đề chuyên môn, cấp cứu trong sự việc trên được nơi này thực hiện đúng quy trình.

Hội đồng chuyên môn đang làm việc nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Bệnh viện cũng lập đoàn để đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi buồn với gia đình nam sinh viên.

Trước đó, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chia sẻ thông tin một nam thanh niên tên Q.T. (19 tuổi, sinh viên trường đại học ở TPHCM) gặp tai nạn giao thông ở khu vực xã Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM) ngày 12/10.

Bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa, đến sáng 13/10 tử vong. Đáng chú ý, người nhà bệnh nhân chỉ nhận được thông tin sự việc khi bệnh nhân đã mất.

Gia đình cho rằng tại Bệnh viện Bà Rịa, nam sinh viên không được cấp cứu kịp thời, nên mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10.

Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cùng bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị.