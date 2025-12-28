Ngưng thở khi ngủ và những hiểm họa cho sức khỏe

Ngưng thở khi ngủ là một trong những rối loạn giấc ngủ phổ biến hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, căn bệnh này lại thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với thói quen ngáy ngủ thông thường. Dấu hiệu này tưởng như vô hại nhưng có thể che giấu nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Ngáy to, ngáy kéo dài nhiều năm được nhiều người xem là biểu hiện của “ngủ say”, “ngủ ngon”. Thực tế, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cho tình trạng đường thở bị hẹp hoặc tắc nghẽn trong lúc ngủ, khiến luồng không khí đi vào phổi bị gián đoạn. Khi đó, người bệnh có thể ngưng thở trong vài giây đến hàng chục giây, lặp đi lặp lại nhiều lần suốt đêm mà không hay biết.

Mỗi lần ngưng thở, lượng oxy cung cấp cho não và các cơ quan trong cơ thể bị sụt giảm, buộc não phải “đánh thức” cơ thể để thở lại. Chu trình này phá vỡ cấu trúc giấc ngủ, khiến người bệnh dù ngủ đủ giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng tập trung và ghi nhớ.

Về lâu dài, ngưng thở khi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm. Người mắc ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao bị bệnh huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn nhịp tim, tiểu đường và rối loạn chức năng sinh lý nam.

Trước đây, ngưng thở khi ngủ thường gặp ở người trung niên, nam giới, thừa cân - béo phì. Tuy nhiên, hiện nay căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa. Người trẻ, thậm chí trẻ em, cũng có thể mắc bệnh do béo phì, viêm mũi xoang kéo dài, amidan quá phát hoặc lối sống ít vận động. Việc sử dụng rượu bia, thuốc lá, thức khuya, ngủ không điều độ càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Không chỉ tác động đến người bệnh, tiếng ngáy to và tình trạng ngưng thở khi ngủ còn ảnh hưởng đến người thân sống chung.

Ngưng thở khi ngủ có thể phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả nếu người bệnh được thăm khám, chẩn đoán và điều trị đúng cách. Việc nâng cao nhận thức, không chủ quan với những cơn ngáy bất thường chính là bước đầu quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Vậy, những ai nên đi khám ngưng thở khi ngủ để điều trị kịp thời và hiệu quả? Đối với những người mắc bệnh lâu năm, đâu là phương pháp điều trị tối ưu nhất?

ThS.BSCK2 Lê Nhật Vinh

ThS.BSCK2 Lê Nhật Vinh. Bác sĩ có 14 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng, hiện công tác tại Liên chuyên khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

ThS.BSCK2 Lê Nhật Vinh cũng là Tổng thư ký Hội Tai Mũi Họng TPHCM và các tỉnh phía Nam, hội viên của nhiều tổ chức chuyên môn khác.

Toạ đàm phát trực tuyến lúc 9h ngày 30/12 trên báo Dân trí, Fanpage Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Đồng thời, độc giả cũng có thể theo dõi trên các nền tảng số như YouTube, TikTok của báo Dân trí.

