Nguyên tắc “3P” và văn hóa đặc biệt của Bệnh viện Nam Sài Gòn

Dù chỉ mới hơn 7 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã sớm tạo dựng được chỗ đứng riêng trong hệ thống y tế phía Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi đội ngũ chuyên môn, bệnh viện còn ghi dấu với nhiều kỹ thuật mới và sự xuất hiện thường xuyên tại các hội nghị khoa học uy tín.

Điều gì giúp cơ sở y tế này phát triển nhanh chóng và đạt được thành quả nêu trên? Báo Dân trí đã có cuộc trò chuyện với ThS.BS.CK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để đi tìm câu trả lời.

Bệnh viện Nam Sài Gòn thành lập từ tháng 8/2018, và gần như ngay lập tức đã đối diện rất nhiều khó khăn. 2 năm sau khi chúng tôi hoạt động, dịch Covid-19 ập đến và kéo dài qua nhiều đợt. Do đó, mãi đến sau đại dịch, chúng tôi mới bắt đầu tái khởi động mọi kế hoạch phát triển.

Một bệnh viện vừa ra đời, thông thường đã khó vì chưa có khách hàng, chưa xây được uy tín với lượng người bệnh quen thuộc, chúng tôi lại “khó chồng khó” vì gặp ngay thời điểm dịch bệnh. Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức, làm sao vừa phải giữ được nguồn nhân lực cho bệnh viện hoạt động, vừa đảm bảo tránh thua lỗ nặng.

Đúng như vậy. Đó là một giai đoạn mà mọi người chúng tôi hầu như làm việc gấp đôi. Bản thân trong ban lãnh đạo bệnh viện và cả Ban cố vấn mỗi ngày đều phải họp vào buổi tối, sau các công việc chống dịch liên tục của ban ngày, vì mỗi người làm ở một nơi khác nhau, và chỉ có buổi tối mới có thời gian.

Trong thời kỳ đầu của đại dịch Covid-19, rất nhiều cơ sở y tế đóng cửa hẳn hoặc cho giảm bớt nhân sự làm việc. Nhưng là một bệnh viện, chúng tôi không thể đóng cửa được. Hơn nữa, với Bệnh viện Nam Sài Gòn, nguồn nhân sự mới rất quý và là nền tảng, không thể giảm được.

Chúng tôi phải tích cực và giữ được nguồn nhân sự đó, bằng cách cố gắng đảm bảo được thu nhập, đảm bảo được phúc lợi xã hội cho toàn thể nhân viên dù ở giai đoạn rất khó khăn.

Nhắc đến Covid-19 thì không biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện để kể. Khi bị “lock-down” (phong tỏa), chúng tôi phải ở lại bệnh viện. Và dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban cố vấn cũng như ban lãnh đạo bệnh viện, chúng tôi bắt đầu mở khoa điều trị Covid-19.

Ban đầu, chúng tôi quyết định mở một tầng lầu, nhưng vừa khai trương từ đêm hôm trước, danh sách bệnh nhân hôm sau đã dư quá nửa. Chỉ 2-3 ngày sau đó, chúng tôi lập tức mở tiếp một đơn vị ở tầng 9, rồi dần mở rộng sang tầng 8, 7, 6, 5… Cuối cùng, cả bệnh viện tham gia điều trị Covid-19, cùng chung lưng đấu cật, cùng hoàn thành nhiệm vụ cứu người. Và trong thời gian đó, lực lượng chúng tôi có rất nhiều anh em trở thành F0.

Chúng tôi quyết định sắp xếp một phòng để dành riêng cho nhân viên, ai không may nhiễm Covid-19 sẽ vào đó nghỉ ngơi, điều trị, hết Covid lại bước ra tiếp tục chăm sóc người bệnh. Hầu như lúc đó, nỗi sợ hãi không hiện hữu, khi bản thân chúng tôi cứ thế khởi động một hệ thần kinh - chỉ biết làm việc và làm thật tốt.

Chắc chắn đó là một quyết định khó khăn. Chúng tôi có nhiều đêm phải họp cùng với nhau dưới sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị. Tình hình lúc đó tất cả đều là phía trước, chưa biết được ngày mai dịch sẽ đến đâu, tương lai sẽ thế nào, sẽ phát triển ra sao, dịch còn kéo dài nữa không, có đủ vaccine không, khi nào thì dịch chấm dứt?

Cuối cùng, mọi người cùng đoàn kết đi đến một thống nhất, là sống chung với dịch và mở cửa tham gia điều trị Covid-19.

Với riêng cá nhân tôi, may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình trong mọi quyết định. Bản thân là lãnh đạo cấp cao của bệnh viện, tôi cần phải gương mẫu. Song thực tế, thời điểm đó tôi chủ yếu hành động theo phản xạ tự nhiên, chỉ nghĩ đến việc tham gia và làm thật tốt công việc của mình.

Chắc chắn là như vậy. Tới thời điểm này, trong nội bộ của chúng tôi - từ ban lãnh đạo cao cấp nhất cho tới nhân viên - hai tiếng “đoàn kết” là rõ và nổi bật nhất. Chúng tôi nhờ sự đoàn kết và quyết tâm, sự thông minh, sáng tạo của toàn thể nhân viên mà có được sự thành công như ngày hôm nay.

Sau đợt điều trị Covid-19, tên tuổi của Bệnh viện Nam Sài Gòn được mọi người biết đến rất nhiều, đó là sự động viên cho tập thể nhân viên làm việc. Chúng tôi cũng tâm niệm, bệnh viện đã đứng vững trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nêu trên, thì không có khó khăn nào khác không vượt qua được.

Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo cũng như toàn thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hợp tác, hỗ trợ và ký hợp đồng giảm tải với bệnh viện chúng tôi. Việc hợp tác chuyên môn này diễn ra ngay từ giai đoạn đầu Bệnh viện Nam Sài Gòn thành lập, với những khoa như Ngoại Tổng quát, Ngoại Thần kinh, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu.

Bệnh nhân của chúng tôi trong trường hợp cần xin ý kiến chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy rất dễ dàng. Chợ Rẫy cũng giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nhờ vậy Nam Sài Gòn kế thừa được chất lượng về chuyên môn từ họ.

Khi lượng bệnh nhân ở Chợ Rẫy đông lên và không còn giường bệnh nữa, họ sẽ được chuyển qua bệnh viện của chúng tôi để nằm lại và vẫn tiếp tục điều trị với bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Về chuyên môn, tôi có thể tự tin khẳng định, tất cả các chuyên khoa mũi nhọn của chúng tôi đều quy tụ bác sĩ tay nghề rất cao và tận tâm. Chúng tôi ứng dụng những công nghệ mới, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn để làm giảm thời gian nằm viện, rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Và thành công của chúng tôi đã được đúc kết lại qua những báo cáo chuyên môn, những tổng kết trong các hội nghị khoa học của bệnh viện, hay tại các tọa đàm, hội thảo chuyên ngành lớn. Thực tế, chúng tôi đã có các báo cáo kết quả nghiên cứu, điều trị trong chuyên ngành Ngoại thần kinh - Cột sống ở phạm vi toàn quốc, và kể cả phạm vi khu vực, trên thế giới.

Để tiếp tục phục vụ tốt cho cộng đồng trong thời gian tới, chúng tôi có hai tầm nhìn. Thứ nhất, trở thành một bệnh viện hiện đại, bằng việc không ngừng trang bị thiết bị máy móc hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người bệnh. Thứ hai, đó là sự tận tâm. Chúng tôi có đội ngũ chuyên môn lành nghề và làm việc hết sức mình, lấy phương châm “tất cả vì người bệnh” làm kim chỉ nam trong mọi quyết định của mình.

Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân, chúng tôi đã xây dựng nguyên tắc 3P: Thứ nhất là Process (quy trình), làm sao để người bệnh được tiếp cận, trải nghiệm một cách trơn tru, nhanh, hiệu quả.

Thứ hai là Person (con người), bằng việc nhân sự phải thân thiện, giao tiếp thấu hiểu và tôn trọng người bệnh, giúp họ thấy thoải mái khi đến khám, chữa bệnh.

Và thứ ba là Product (sản phẩm) - được hiểu như chất lượng khám, chữa bệnh.

Nếu quy trình tốt, con người thân thiện nhưng chữa bệnh không tốt thì người bệnh cũng không còn tin vào bệnh viện nữa. Chúng tôi theo đuổi “3P” để giúp cho người bệnh có một trải nghiệm tuyệt vời khi đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện chúng tôi. Đó cũng là phương châm cốt lõi “tất cả vì người bệnh”.

Sau khi qua đợt Covid-19, chúng tôi quyết định phải thiết kế những khu như thế này để nhân viên được thoải mái, hạnh phúc hơn sau giờ làm việc. Ở khu vực này lúc nào cũng có cà phê và bánh. Chúng tôi ăn sáng, ăn trưa miễn phí cùng với tất cả các nhân viên của bệnh viện.

Chúng tôi hiểu rằng, môi trường làm việc tốt tạo cho nhân viên y tế một tinh thần tốt. Khi có tinh thần tốt, họ mới cống hiến và sự khéo léo trong công việc, đạt hiệu quả cao.

Do đó, điều đầu tiên chúng tôi xây dựng là môi trường làm việc phải thoải mái - như chủ trương của Hội đồng quản trị đưa ra - rằng mọi người được đối xử công bằng và được đãi ngộ về mặt tinh thần, vật chất ở mức cao, từ đó có thể cống hiến, làm việc một cách say mê, theo đuổi mục tiêu và phương châm “tất cả vì người bệnh.

Tôi tâm đắc nhất việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn có một môi trường “rất y khoa”. Tôi và các đồng nghiệp được hoạt động y khoa một cách tự do, khi chữa bệnh có thể áp dụng tất cả những phác đồ đúng theo quy định của Bộ Y tế, không bị ràng buộc. Điều đó mở ra một cánh cửa cho tất cả bác sĩ, để chúng tôi cảm thấy thoải mái, được hành nghề, được tác nghiệp trong niềm đam mê của mình.

Khi cần trang thiết bị máy móc có lợi cho người bệnh, chúng tôi có thể thoải mái thảo luận và đề xuất cấp trên đáp ứng nhanh chóng, để thực hiện được các phẫu thuật cần thiết. Nam Sài Gòn đã tạo ra một sân chơi, mở ra một cánh cửa cho tất cả mọi người có thể thực hiện thiên chức của mình.

Một điều tôi rất tự hào khác là văn hóa “không đổ lỗi” của bệnh viện. Tất cả mọi người đều được tôn trọng và được quyền nói lên tiếng nói của mình. Khi có sai sót nào đó xảy ra, chúng tôi không bắt lỗi nhau, mà ngồi lại để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Điều đó khuyến khích nhân viên chúng tôi có thể nói ra được những sai sót và cùng nhau xây dựng hệ thống. Chúng tôi đặt trọng tâm vào sự vận hành của hệ thống hơn là sai phạm của cá nhân.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cá nhân để xảy ra sai sót thì không bị gì. Nếu lỗi xảy ra do sự cố tình của cá nhân khi đã được đào tạo, đã có quy trình, quy định chặt chẽ, bệnh viện sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, đãi ngộ phải là yếu tố được tính đến, nhưng không phải tiêu chí quyết định. Lý do là các bệnh viện khác cũng có thể cho bác sĩ giỏi nhiều đãi ngộ, thậm chí cao hơn và cạnh tranh hơn.

Điều tôi tự hào về thế mạnh của bệnh viện - như đã chia sẻ - là việc đã tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, nơi người bác sĩ được thỏa sức thực hiện thiên chức của mình. Nhờ đó, chúng tôi đã chiêu mộ được rất nhiều bác sĩ có tay nghề tốt, có học hàm, học vị cao về làm việc.

Vâng, đúng như vậy. Vì nguồn nhân lực ở ngoài thị trường rất khan hiếm và rất khó tuyển dụng, không phải cứ muốn là mời về được, nên chúng tôi cũng chủ trương tự đào tạo bằng những nguồn nhân lực sẵn có. Các bác sĩ trẻ, bác sĩ nội trú mới ra trường hoặc bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa I, chuyên khoa II về với chúng tôi đều có lộ trình đào tạo để nâng cấp tay nghề chuyên môn; đào tạo kỹ năng mềm và giao tiếp cho tất cả bác sĩ.

Tôi không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng với 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tai mũi họng, tôi tâm niệm nếu mình chữa bệnh được và truyền đạt lại kiến thức đó cho nhiều bác sĩ trẻ khác, thì rất nhiều người sẽ được chữa bệnh.

Cho đến nay, chúng tôi vẫn kiên định và nhất quán với tầm nhìn của mình, không chỉ là mơ ước mà còn là mục tiêu cụ thể đặt ra cho tất cả nhân viên trong bệnh viện. Chúng tôi đồng lòng với nhau, và chúng tôi sẽ đạt được điều đó.

Chúng tôi có những kế hoạch ngắn hạn, trung hạn lẫn dài hạn. Đó là kế hoạch phát triển về chuyên môn, phát triển về cơ sở vật chất và về đào tạo, nhằm học hỏi được nhiều cái mới.

Trong những buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần của bệnh viện, chúng tôi đều tự hỏi với nhau sẽ làm gì trong tháng tới? Chuyên khoa này có gì mới mà mình chưa làm không? Hay thị trường đang có trang thiết bị nào giúp cho việc chẩn đoán nhanh hơn, chính xác hơn, những phương tiện phẫu thuật tiên tiến nào vừa xuất hiện?

Tất cả đều đó, chúng tôi đều đưa ra thảo luận, để lên kế hoạch làm sao mang về được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ!

18/12/2025 - 08:56