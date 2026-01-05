Nuôi rắn độc làm thú cưng, người đàn ông Trung Quốc phải cắt bỏ ngón tay

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nạn nhân là ông Huang, một người có niềm yêu thích với loài bò sát từ nhỏ và đã nuôi một con rắn lục mũi dài làm thú cưng.

Loài rắn này trong dân gian Trung Quốc còn được gọi là “rắn năm bước”, bởi truyền thuyết cho rằng người bị cắn sẽ tử vong chỉ sau vài bước đi.

Trào lưu nuôi bò sát ngoại lai ngày một thịnh hành tại đất nước tỷ dân (Ảnh: CCTV).

Cách đây không lâu, con rắn của ông Huang bị ốm và không thể tự ăn. Khi ông dùng tay đút thức ăn cho rắn, con vật bất ngờ cắn vào ngón tay cái. Nọc độc nhanh chóng gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, dẫn đến hoại tử mô.

Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ ngón tay để ngăn biến chứng lan rộng. Hiện chưa rõ số phận của con rắn sau vụ việc.

Những năm gần đây, việc nuôi thú cưng ngoại lai như bò sát, lưỡng cư hay động vật hoang dã hiếm gặp ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm bệnh từ những loài vật này.

Theo ông Liu Wei, bác sĩ cấp cao thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thâm Quyến, nhiều loài thú cưng ngoại lai mang theo vi khuẩn, ký sinh trùng và virus nguy hiểm.

Chẳng hạn, phân thằn lằn có thể chứa vi khuẩn Salmonella gây sốt, tiêu chảy, thậm chí biến chứng nặng. Một số loài gặm nhấm còn có thể mang mầm bệnh nguy hiểm, trong đó virus dại có tỷ lệ tử vong rất cao.

Chuyên gia này khuyến cáo phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu hoặc bệnh nền không nên nuôi thú cưng ngoại lai.

Bàn tay phải cắt cụt một ngón của người đàn ông sau khi bị rắn cắn (Ảnh: CCTV).

Trước đó, vào tháng 2, Hải quan Thượng Hải từng phát hiện một hành khách tìm cách mang lậu một con ếch phi tiêu độc, được xem là loài ếch độc nhất thế giới, vào Trung Quốc để nuôi làm thú cưng. Con vật sau đó đã bị tiêu hủy.

Vụ việc rắn cắn lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều ý kiến chỉ trích việc nuôi động vật nguy hiểm trong môi trường gia đình là hành vi liều lĩnh, tiềm ẩn hậu quả khó lường.