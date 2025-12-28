10 bước chuyển mình đáng chú ý của ngành y tế TPHCM

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển đổi quan trọng của ngành y tế TPHCM khi thành phố phát triển thành siêu đô thị với quy mô dân số hơn 14 triệu người. Từ việc mở rộng hệ thống, cải cách y tế cơ sở đến phát triển chuyên sâu và chuyển đổi số, ngành y tế đã ghi dấu nhiều thành tựu đáng tự hào.

Hệ thống y tế mở rộng và tái cấu trúc

Từ ngày 1/7, sau khi hợp nhất với hệ thống y tế của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành Y tế TPHCM trở thành hệ thống y tế lớn nhất cả nước. Để đáp ứng nhu cầu của siêu đô thị, thành phố triển khai mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân khắp địa bàn.

TPHCM là địa phương có hệ thống y tế lớn nhất cả nước (Ảnh: Sở Y tế).

Nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện, bao gồm phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối tại vùng xa, tăng cường luân phiên bác sĩ liên vùng, mở rộng mạng lưới trạm cấp cứu vệ tinh và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến. Các giải pháp này giúp rút ngắn thời gian tiếp cận y tế, giảm tải cho tuyến cuối và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Cải cách y tế cơ sở

Một bước chuyển quan trọng là việc sắp xếp lại 38 Trung tâm Y tế khu vực thành 168 Trạm Y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã, chính thức hoạt động từ 1/1/2026. Các trạm y tế này có tư cách pháp nhân độc lập, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã về tổ chức, nhân lực và tài chính, đồng thời tiếp tục được Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn.

Việc tái cấu trúc này giúp rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở và giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên".

Chăm sóc nhóm yếu thế

Năm 2025 cũng đánh dấu việc hợp nhất lĩnh vực an sinh xã hội và bảo trợ xã hội vào y tế. Ngày 25/3, Sở Y tế triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội với sự hỗ trợ của 16 bệnh viện.

Điểm nhấn là triển khai khám chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mạn tính, giảm rủi ro di chuyển và đảm bảo điều trị liên tục. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo công bằng y tế và phát triển đô thị theo hướng nhân văn.

Kiểm soát dịch bệnh hiệu quả

Trước nguy cơ dịch sởi bùng phát, TPHCM chủ động kích hoạt hệ thống phòng chống dịch từ sớm. Sở công bố dịch ngày 27/8/2024 và phát động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Chỉ sau 72 giờ, toàn bộ trẻ 1-10 tuổi được tổ chức tiêm xuyên lễ; 112 cơ sở tư nhân tham gia miễn phí. Thành phố còn kiến nghị và được chấp thuận tiêm sớm cho nhóm 6-9 tháng tuổi.

Đến ngày 23/3/2025, chiến dịch đạt hơn 280.000 mũi tiêm với độ bao phủ gần tuyệt đối. Ngày 26/6/2025, TPHCM công bố hết dịch sởi - một thành công nổi bật của ngành Y tế.

Phát triển y tế chuyên sâu

Năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn kỹ thuật cao gồm thông tim can thiệp bào thai (Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1); kỹ thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa bằng cách ghép tạm vào chân (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương); và E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động (Bệnh viện Nhân dân Gia Định).

Các kỹ thuật này từng bước nâng tầm chất lượng chuyên môn và khẳng định vị thế trung tâm kỹ thuật cao của TPHCM trong nước và khu vực.

Kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai lần đầu tiên được triển khai thành công với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Sở Y tế).

Luân phiên đưa bác sĩ ra Côn Đảo

Từ tháng 9, bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành luân phiên ra Côn Đảo, giúp hàng nghìn người dân được khám chữa bệnh chuyên khoa tại chỗ.

Sau 5 tháng triển khai, nhiều ca phức tạp như phẫu thuật chấn thương, nội soi cấp cứu, sinh nở nguy cơ cao và điều trị đột quỵ đã được xử trí thành công, giảm đáng kể ca chuyển viện về đất liền.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

Ngày 10/11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức hoạt động tại Cần Giờ với mô hình liên kết 8 bệnh viện công lập, gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp TPHCM, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, Bệnh viện Da liễu TPHCM.

Chỉ sau hơn một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám và xử trí nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật tại chỗ, giảm thời gian và chi phí cho người dân vùng xa.

Hạ tầng y tế hiện đại

Năm 2025 chứng kiến việc hoàn thành nhiều công trình trọng điểm như 3 bệnh viện cửa ngõ (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn) và cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại Cụm Y tế Tân Kiên.

Các công trình y tế trọng điểm là minh chứng cho cam kết nhất quán của TPHCM trong đầu tư y tế hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của siêu đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực ASEAN.

Chuyển đổi số toàn diện

Bệnh án điện tử được triển khai tại 163/164 bệnh viện, tạo nền tảng liên thông dữ liệu y tế. Dữ liệu sức khỏe học sinh và người cao tuổi được chuẩn hóa, hình thành Kho dữ liệu y tế phục vụ dự báo dịch bệnh và hoạch định chính sách. AI được ứng dụng trong giám sát quảng cáo y tế trái phép và tra cứu hành nghề y dược liên thông.

Năm 2025 đặt dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Y tế TPHCM (Ảnh: Sở Y tế).

Hoàn thiện thể chế

HĐND TPHCM thông qua 25 nghị quyết về y tế và an sinh xã hội, bao phủ nhiều lĩnh vực từ chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, chính sách BHYT đến củng cố y tế cơ sở. Các nghị quyết này tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đảm bảo tính thống nhất trên toàn địa bàn mở rộng.

Với những thành tựu đạt được trong năm 2025, ngành Y tế TPHCM đã khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững, xứng tầm với vị thế trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực.