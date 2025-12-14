Ứng dụng y tế thông minh nâng cao chất lượng điều trị

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh như trên tại lễ mít tinh với chủ đề "Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế", do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và đối tác tổ chức ngày 14/12.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế (Ảnh: BTC).

Theo TS Đức, nếu chăm sóc sức khỏe là sứ mệnh cốt lõi của ngành y tế, thì đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại những giải pháp đột phá cho người bệnh.

Thực tiễn triển khai tại một số địa phương như Bắc Ninh và Hưng Yên cho thấy, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số được ứng dụng hiệu quả, năng lực y tế tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt.

Nhờ đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa tuyến địa phương và tuyến trung ương, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

"Khi một trạm y tế xã vùng sâu có thể tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến cuối; khi một bác sĩ trẻ tại huyện có thể kết nối tức thì với chuyên gia đầu ngành; khi dữ liệu sức khỏe người dân được số hóa, phân tích và sử dụng hiệu quả cho phòng bệnh, dự báo dịch… đó chính là lúc chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân tại mọi miền của Tổ quốc", TS Đức nhấn mạnh.

Ở Bắc Ninh, mô hình Y tế thông minh đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh X-quang, hỗ trợ sàng lọc bệnh lý hô hấp và ung thư phổi ngay tại tuyến huyện.

Còn tại Hưng Yên, mô hình Y tế thông minh tập trung vào quản lý bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ và xây dựng bản đồ bệnh tật, qua đó giúp địa phương chủ động hơn trong công tác quản lý sức khỏe cộng đồng.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố hợp tác chiến lược, chính thức thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ-HUST.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế được thành lập nhằm đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI và thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng các giải pháp y tế tiên tiến trên khắp Việt Nam.

Các đại biểu ấn nút thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ-HUST (Ảnh: BTC).

Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam đang đối mặt với áp lực y tế gia tăng từ tốc độ già hóa dân số nhanh và biến đổi khí hậu, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), hen suyễn và các loại ung thư...

Thống kê cho thấy các bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó 41,5% xảy ra trước tuổi 70.

Gánh nặng này còn trầm trọng hơn do chẩn đoán ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng chi phí, cùng với sự chênh lệch đáng kể về khả năng tiếp cận sàng lọc, chẩn đoán và điều trị giữa các trung tâm đô thị và các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.

Trung tâm tại Việt Nam sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua phòng nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo chuyên phát triển các giải pháp vào thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh và nghiên cứu y tế.

Tại chương trình, 2.000 người đã được sàng lọc sức khỏe sử dụng công nghệ y tế hiện đại, xét nghiệm máu và các giải pháp AI đã đề cập như AI chẩn đoán hình ảnh, chatbot y tế.