Tại Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng - phát triển Viện Y dược học dân tộc TPHCM (24/12/1975-24/12/2025), Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, địa phương xác định phát triển mạnh mẽ mô hình kết hợp Đông - Tây y là định hướng chiến lược lâu dài, phù hợp với đặc thù của một siêu đô thị trung tâm.

Định hướng này hoàn toàn tương đồng với quan điểm của Nghị quyết 72 về xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Y học cổ truyền giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại chương trình (Ảnh: BTC).

Theo ông Thượng, hiện nay, các trạm y tế phường, xã đã được tổ chức lại theo mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, Sở Y tế sẽ trình UBND TPHCM ban hành quyết định chuyển toàn bộ trạm y tế phường, xã về UBND địa phương quản lý.

Đây là sự kiện quan trọng trong tái cấu trúc hệ thống y tế cơ sở, giúp trạm y tế phường, xã thực sự trở thành tuyến đầu trong triển khai y học cổ truyền tại cộng đồng, thực hiện các nhiệm vụ: khám, chữa bệnh ban đầu, tư vấn quản lý sức khỏe, kết hợp y học cổ truyền - hiện đại đúng theo phạm vi chuyên môn.

Trong cấu trúc mạng lưới đó, cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, Viện Y Dược học dân tộc giữ vai trò hạt nhân, có trách nhiệm chỉ đạo tuyến, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuẩn hóa phác đồ, quy trình kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật y học cổ truyền và các mô hình kết hợp Đông - Tây y cho các bệnh viện và hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn.

Viện Y Dược học dân tộc giữ vai trò hạt nhân trong việc phát triển lĩnh vực y học cổ truyền (Ảnh: NT).

Giám đốc Sở Y tế cho biết, giai đoạn 2025-2030, TPHCM tiếp tục phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại hóa, chuyên sâu hóa và hội nhập chặt chẽ với y tế cơ sở, phù hợp tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị: Lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị và nâng cao sức khỏe làm mục tiêu xuyên suốt.

BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM chia sẻ, Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng - phát triển đơn vị không chỉ là dịp để tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là thời điểm để tập thể Viện cùng nhìn về phía trước với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hội nhập.

Trong giai đoạn mới, Viện Y dược học dân tộc TPHCM định hướng phát triển dựa trên năm trụ cột chính.

BSCK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM chia sẻ định hướng phát triển của đơn vị thời gian tới (Ảnh: BTC).

Thứ nhất, phát triển công nghệ bào chế dược liệu và sản xuất thuốc y học cổ truyền. Thứ hai, phát triển kỹ thuật cao và chuyên sâu trong khám, chữa bệnh.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư, bảo tồn, nghiên cứu, phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc kết hợp Đông - Tây y. Thứ năm, hội nhập - hợp tác quốc tế và phát triển du lịch y tế.

Giáo sư Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) kỳ vọng trong giai đoạn tới, Viện Y dược học dân tộc TPHCM sẽ tiếp tục là đơn vị nòng cốt, đi đầu, góp phần phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam ngày càng vững mạnh.