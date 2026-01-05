Sáng 5/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin số liệu hoạt động chuyên môn tại đơn vị trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Theo đó, 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (1/1 đến 4/1), Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp nhận tổng cộng 1.138 bệnh nhân vào cấp cứu, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 149 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, 11 ca đả thương, 9 ca ngộ độc. Đáng chú ý, có 53 bệnh nhân vào cấp cứu do tai nạn sinh hoạt (trung bình 13 ca/ngày), tăng hơn 3 lần so với dịp Tết Dương lịch năm ngoái (16 ca).

Người dân đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Về mặt bệnh, có 555 trường hợp vào Chợ Rẫy cấp cứu liên quan đến ngoại khoa. Toàn bệnh viện có 182 ca phẫu thuật cấp cứu, với 96 trường hợp chuyển mổ từ khoa Cấp cứu. Các chuyên khoa ghi nhận số ca mổ nhiều nhất là Chỉnh hình (43 ca), Thần kinh (42 ca), Ngoại tiêu hóa (39 ca).

Số ca mổ năm nay giảm gần 30% so với cùng kỳ nghỉ năm 2025. Trong đó, khoa Tai Mũi Họng ghi nhận lượng giảm nhiều nhất là 75% (11 trường hợp so với 44 trường hợp năm 2025).

4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã sử dụng 500 đơn vị máu (loại 350ml) và cho xuất viện hơn 700 bệnh nhân. Đến sáng 5/1, đơn vị còn gần 2.000 trường hợp điều trị nội trú.