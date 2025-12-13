"Xương sống” của cải cách y tế trong kỷ nguyên số

Đánh giá công nghệ Y tế (Health Technology Assessment - HTA) không còn là một công cụ kỹ thuật đơn lẻ, mà đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong kiến trúc quản trị của các hệ thống y tế hiện đại.

Tại Việt Nam, HTA được xem là một công cụ cải cách mang tính cấu trúc nhằm đảm bảo mọi đồng ngân sách và bảo hiểm y tế được sử dụng một cách hợp lý, công bằng và hướng tới giá trị thực sự cho người bệnh.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Đánh giá công nghệ Y tế (HTA) với chủ đề "Đánh giá công nghệ y tế trong kỷ nguyên số: Từ bằng chứng đến chính sách và thực hành" được tổ chức ngày 13/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh sự chuyển dịch căn bản của HTA trên bình diện toàn cầu.

Từ chỗ chủ yếu dựa vào thử nghiệm lâm sàng và các chỉ số hiệu quả truyền thống, HTA nay đã phát triển thành một cách tiếp cận đa chiều.

"HTA đã tích hợp bằng chứng đời thực, dữ liệu lớn, kinh tế y tế, các cân nhắc về đạo đức, công bằng và bền vững tài chính của toàn hệ thống", ông Thuấn cho biết.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Sự chuyển dịch này phản ánh một thực tế HTA không chỉ đánh giá công nghệ, mà còn tham gia trực tiếp vào việc định hình các ưu tiên y tế của mỗi quốc gia, đặt mọi quyết định chính sách trên nền tảng bằng chứng, giá trị và trách nhiệm giải trình trước xã hội.

Trong kỷ nguyên số, thách thức cốt lõi không nằm ở số lượng dữ liệu, mà ở năng lực thể chế và chuyên môn để chuyển hóa dữ liệu thành các quyết định chính sách đúng đắn.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế tiếp cận HTA như một công cụ cải cách mang tính cấu trúc đối với hệ thống y tế, không phải là một thủ tục hành chính hình thức.

HTA đang từng bước được lồng ghép một cách có chủ đích vào quá trình xây dựng danh mục thuốc và thiết bị y tế; đàm phán giá đấu thầu tập trung; thiết kế và điều chỉnh chính sách chi trả của bảo hiểm y tế.

Mục tiêu là làm cho các quyết định phân bổ nguồn lực y tế trở nên minh bạch hơn, nhất quán hơn và có căn cứ khoa học rõ ràng hơn.

PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh bệnh tật ngày càng phức tạp, chi phí y tế tăng nhanh và các công nghệ mới phát triển mạnh mẽ, HTA đã trở thành công cụ không thể thiếu để hỗ trợ hoạch định chính sách, mua sắm, đàm phán giá và đảm bảo tiếp cận công bằng cho người bệnh".

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam mở rộng nhanh phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế và nhu cầu tiếp cận các công nghệ mới gia tăng, việc kiểm soát chi phí và bảo đảm tính bền vững tài chính của hệ thống trở thành yêu cầu cấp thiết.

"HTA chính là điểm tựa khoa học quan trọng để bảo đảm rằng mỗi đồng ngân sách nhà nước và mỗi đồng bảo hiểm y tế được sử dụng một cách hợp lý, công bằng và hướng tới giá trị thực sự cho người bệnh", Thứ trưởng Thuấn khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Y tế cam kết thúc đẩy HTA như một trụ cột quan trọng trong cải cách hệ thống y tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để cùng đóng góp tiếng nói và kinh nghiệm của Việt Nam vào sự phát triển chung của cộng đồng HTA khu vực và toàn cầu.

Hội nghị quốc tế về Đánh giá Công nghệ Y tế (HTA) lần thứ ba với chủ đề "Đánh giá công nghệ y tế trong kỷ nguyên số: Từ bằng chứng đến chính sách và thực hành", diễn ra trong hai ngày 13-14/12.

Sự kiện gồm hai phiên toàn thể, năm phiên chuyên đề với khoảng 40 báo cáo khoa học, thu hút hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội nghị tập trung thảo luận vai trò của HTA trong bối cảnh chuyển đổi số y tế, khi dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng cho các quyết định về chi trả, đấu thầu và phân bổ nguồn lực trong hệ thống y tế.