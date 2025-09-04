Lớp học đặc biệt ở TPHCM: Trẻ “ở lại" lớp càng lâu, cô giáo càng hạnh phúc

Sáng 4/9, Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2) đã diễn ra một buổi lễ khai giảng đặc biệt, khi khoảng 40 trẻ mắc bệnh ung thư bước vào năm học mới. Các em ở đủ độ tuổi khác nhau, nhưng có chung một hoàn cảnh, đó là vừa đến lớp, vừa chiến đấu với bạo bệnh.

Những học sinh “không còn sợ đâm kim, truyền thuốc”

Ngồi đầu bàn, bé Thảo Nguyên (6 tuổi, quê Rạch Giá, An Giang) hào hứng khoe quần áo mới cùng tập sách với các bạn. Em hồn nhiên chia sẻ, mình thích nhất được đeo chiếc balo do các cô chú ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát.

Đây là năm đầu tiên Thảo Nguyên đến với lớp học của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, và cũng là lần đầu trong đời được dự một buổi khai giảng. Trước đó, Nguyên phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu, phải rời quê điều trị liên tục trong thời gian dài.

“Con ở bệnh viện với mẹ nhiều ngày lắm rồi, không nhớ đã bao lâu nữa. Con mong sau này hết bệnh sẽ được làm cô giáo, để dạy lại cho các em nhỏ khác”, Thảo Nguyên tiết lộ ước mơ của mình.

Trẻ tại lớp học đặc biệt ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngồi cách Thảo Nguyên vài dãy ghế là bé Trịnh Thành Danh (9 tuổi, ngụ TPHCM). Ngoài chiếc khăn quàng đỏ chói nổi bật, cậu nhóc cũng rất dễ nhận diện với chiếc đầu trọc có in hằn những đường sẹo dài. “Sẹo đó là những lần con bị chọc dịch não tủy để làm xét nghiệm đó”, Danh vừa giải thích, vừa lấy tay chỉ ra sau đầu.

Trịnh Thành Danh bắt đầu hành trình lấy bệnh viện là nhà từ 5 năm trước, sau khi phát hiện có khối u ác tính ở não. Khoảng thời gian dài trong viện, em chịu vô số những lần vào hóa chất và truyền dịch, lấy máu, đến nỗi đã “không còn sợ đâm kim, truyền thuốc”.

Bốn năm nay, cậu bé được gia đình đăng ký vào lớp học Bệnh viện Ung bướu TPHCM, và đi học đều đặn với những lần tái khám, điều trị.

Những đứa trẻ vừa học, vừa chống chọi bạo bệnh (Ảnh: Hoàng Lê).

“Cô Phấn dạy con ở cơ sở 1 trước (quận Bình Thạnh cũ) rồi mới xuống đây. Ở lớp con được học chữ, được nói chuyện với bạn bè vui lắm, còn về nhà con chỉ ở một mình, không có ai để chơi.

Cha con làm giày dép, nên sau này nếu khỏe con cũng muốn làm việc giống ba. Nhưng từ hồi bị bệnh, con bị chậm phát triển chiều cao và cứ đau đầu, chóng mặt, nôn ói hoài…”, Danh chia sẻ.

Tống Mỹ Anh (quê Đồng Nai) được xem như “đại tỷ”, vì gắn bó với lớp học đã trên dưới 10 năm. Nhưng dù đã 14 tuổi, năm nay cô bé mới lên lớp 4, vì quá trình điều trị căn bệnh ung thư xương không cho phép em theo được chương trình học liên tục.

"Mỹ Anh vô viện khi mới 4-5 tuổi, sắp học lớp 1 thì phát bệnh. Lúc đầu, cô bé chỉ đứng ở ngoài nhìn vào lớp vì chưa đủ tuổi. Vậy mà nay đã biết làm toán lớp 4, biết viết chữ, nhắn tin. Khi nào lên được cấp 2, tôi sẽ cho cháu làm văn…”, cô Đinh Thị Kim Phấn (70 tuổi) - phụ trách lớp học Bệnh viện Ung bướu TPHCM - cho biết.

Cô Đinh Thị Kim Phấn khuấy động không khí lớp học với những trò chơi thoải mái (Ảnh: Hoàng Lê).

Tính từ lúc ra đời vào năm 2009, lớp học đặc biệt trên đã bước sang tuổi 16. Lớp học cũng trải qua mấy lần chuyển vị trí, khi ban đầu dạy ở khu nhà lưu trú của Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 1 (quận Bình Thạnh cũ).

Năm 2021 khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, lớp học tạm ngừng hoạt động trực tiếp, nhưng cô Phấn vẫn cố gắng duy trì dạy online cho trẻ. Và đến tháng 9/2023, lớp học chính thức chuyển đến cơ sở 2 (TP Thủ Đức cũ) khang trang hơn, để thuận tiện cho việc điều trị của trẻ và hoạt động tại bệnh viện.

“Mỗi khóa khai giảng của lớp có trung bình 40 học sinh. Chúng tôi dạy từ lớp 1 đến lớp 6, cho các bé từ 5 tuổi đến 15 tuổi. Thú thật lúc đầu, lớp mở ra chỉ mang tính chất tạm bợ, nhưng càng ngày, chúng tôi lại càng muốn bám trụ lâu dài khi tiếp xúc với các em.

Có bé học lâu, biết rõ trình độ nên các cô ở lớp soạn sẵn giáo trình, đề thi cho phù hợp với sức học, rồi cho các bé thật nhiều điểm 10. Chúng tôi cố gắng mang đến liệu pháp tinh thần để tạo sự lạc quan, giúp các bé chống chọi với bệnh tật”, cô Phấn chia sẻ.

Cô Kim Phấn đã gắn bó với lớp học 16 năm qua (Ảnh: Hoàng Lê).

Trẻ đủ sức khỏe học càng lâu, cô giáo càng hạnh phúc

Theo cô Phấn, trẻ tại lớp học chữ của Bệnh viện Ung bướu TPHCM chủ yếu điều trị các bệnh lý như ung thư máu, ung thư xương... Đa số các em là bệnh nhi từ tỉnh đến TPHCM. Từ đầu năm đến nay, lớp đã có vài học viên qua đời.

Cô Trần Thị Mộng Liên (60 tuổi) đã gắn bó với lớp học đặc biệt trên được 9 năm. Dù nhà xa, mỗi ngày cô đều bắt 2 chuyến xe buýt đến bệnh viện để không bỏ lớp. Với cô Liên, từng khoảnh khắc được gần gũi, dạy chữ cho các em nhỏ đều đáng được trân trọng.

“Tôi nhớ nhất vào năm 2024, có một cháu bé tên T., mới học xong tại lớp khoảng 30 phút thì phát bệnh nặng, tôi và cô Phấn phải xuống phòng Hồi sức tích cực thăm và động viên bé. Nhưng vừa bắt xe buýt không lâu, chúng tôi nhận tin báo bé đã qua đời.

Có bé mới học ngày hôm nay thì hôm sau đã mất, chỉ đến lớp được 1 ngày… Dạy ở đây, chúng tôi chỉ mong muốn các con có sức khỏe thật ổn định, mau hết bệnh. Bé học được càng lâu thì mình càng vui và hạnh phúc, vì điều đó đồng nghĩa với việc các em điều trị thuận lợi…”, cô Liên tâm sự.

Trẻ được tặng quà và dẫn vào lớp học tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM ở buổi lễ khai giảng (Ảnh: Hoàng Lê).

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, 16 năm qua, bệnh viện đã duy trì lớp học cho bệnh nhi ung thư, với sự đồng hành của những giáo viên tâm huyết như cô Đinh Thị Kim Phấn, cùng các nhà hảo tâm.

Bệnh viện đã nâng đỡ các em trong việc điều trị bệnh và cả việc hỗ trợ tinh thần, dạy dỗ trong môi trường hết sức đặc biệt.

“Chúng tôi tin chắc rằng lớp học sẽ thành công như mọi năm, để mang đến cho các em kiến thức bổ ích. Mong các em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và mau chóng hết bệnh để về với gia đình”, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM nói và tuyên bố khai giảng lớp học “Hoa hướng dương”, năm học 2025-2026.