Sáng 3/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin số liệu hoạt động chuyên môn tại đơn vị trong kỳ nghỉ lễ vừa qua (từ ngày 30/8 đến ngày 2/9).

Theo đó, trong các ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận tổng cộng 1.082 lượt bệnh nhân vào cấp cứu, bao gồm 495 ca bệnh ngoại khoa.

Về nguyên nhân, có 182 ca bị tai nạn giao thông, 42 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 15 ca nhập viện cấp cứu do đả thương và 17 ca vào do ngộ độc. Trong đó, có 1 ca ngộ độc thuốc và 16 ca ngộ độc do rắn, rết cắn, ong đốt.

Toàn Bệnh viện trong 4 ngày nghỉ lễ có hơn 160 ca mổ cấp cứu, trong đó có 75 trường hợp chuyển mổ từ khoa Cấp cứu (trung bình 19 ca/ngày).

Các chuyên khoa phẫu thuật cấp cứu nhiều nhất là Ngoại tiêu hóa (55 ca), Thần kinh (37 ca), Chỉnh hình (31 ca), kế đến là Tai Mũi Họng và Ngoại gan mật tụy (cùng 10 ca)...

Bệnh nhân nằm tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Có gần 900 trường hợp được xuất viện dịp lễ. Đến 7h ngày 3/9, toàn Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 1.780 ca bệnh điều trị.

Nhìn chung, số bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu năm nay tương đương với dịp nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, trong khi số ca còn điều trị nội trú sau đợt nghỉ giảm hơn 4% so với cùng kỳ của đợt nghỉ năm 2024.

Số lượng bệnh nhân phẫu thuật và lượng máu sử dụng cũng giảm lần lượt 10,6% và 22% so với dịp lễ năm trước.