Nhiều người nguy kịch, trên cơ thể có vết cắn của một loại rắn độc

Những ngày qua, tại các bệnh viện khu vực phía Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp bị rắn độc cắn. Trong đó, không ít người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Như trường hợp của anh H. (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Khi đang đi bộ ngang qua bụi cỏ, anh bất ngờ cảm thấy đau nhói ở bàn chân trái và phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ kèm dấu răng bén nhọn tại vị trí đau.

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân sưng to, tính mạng nguy hiểm. Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền huyết thanh kháng nọc rắn, giúp ổn định tình trạng sức khoẻ của anh. Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện an toàn.

Con rắn được người nhà bỏ vào bọc nhựa mang đến bệnh viện (Ảnh: BV).

Tương tự, bà B. (65 tuổi) cũng được gia đình đưa đi cấp cứu với bệnh cảnh bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào ngón trỏ khi đang làm vườn, gây sưng đau. Tại bệnh viện, bệnh nhân được truyền huyết thanh kháng nọc rắn và đã được xuất viện sau 24 giờ điều trị tích cực.

Một trường hợp khác là anh Đ. (22 tuổi) bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn chân phải trong buổi chiều đi thăm ruộng, vết thương nhanh chóng sưng đau lan đến cẳng chân.

Sau khi truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) của bệnh viện rồi được chuyển đến chăm sóc tại khoa Nội Tổng Quát.

Một nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân (Ảnh: BV).

Còn ông T. (59 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bị rắn cắn khi đang đi ngang một hàng rào bằng cây rậm rạp. Chỉ vài phút sau, ông đã chóng mặt, lừ đừ, nôn ra máu rồi ngã quỵ. Khi được đưa tới bệnh viện, người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị sốc phản vệ độ 3 do nọc rắn, rối loạn đông máu nặng và giảm tiểu cầu… Những dấu hiệu này có thể dẫn đến xuất huyết não, xuất huyết nội tạng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, một cuộc chạy đua với tử thần bắt đầu. Ê-kíp điều trị phải vừa chống sốc phản vệ, truyền huyết tương, vừa sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn cho người bệnh. Từng phút trôi qua là một cuộc chiến đầy căng thẳng.

Nhờ được điều trị kịp thời và tích cực, 24 giờ sau, tình trạng của người bệnh dần ổn định. Hậu can thiệp vài ngày, ông T. được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Con rắn lục đuôi đỏ được người nhà chụp lại (Ảnh: BV).

BSCKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU chia sẻ, mùa mưa là thời điểm sinh sôi của nhiều loài rắn độc, nên bệnh viện thường tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn cắn, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Do vậy, người dân phải cảnh giác rắn khi sinh hoạt và di chuyển, nhất là ở khu vực bụi rậm, đồng ruộng, vườn cây.

Nếu chẳng may bị rắn cắn, nạn nhân cần được đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và truyền huyết thanh kháng nọc. Tuyệt đối không áp dụng các cách dân gian như rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây, bởi có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.