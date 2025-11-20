Lớp học đặc biệt gieo niềm tin sống cho bệnh nhi ung thư

Chỉ rộng chừng hơn 20m2, “Lớp học hạnh phúc” nằm tại tầng 3 Bệnh viện K Tân Triều mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu lại bừng sáng ánh đèn và tiếng cười trẻ nhỏ.

Trong không gian nhỏ bé nhưng ấm áp ấy, những bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện tìm thấy cho mình niềm vui, sự an ủi và những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa hành trình chống chọi bệnh tật.

Những học sinh trong lớp đều mang trên mình những dấu tích riêng của hành trình điều trị. Có em bàn tay vẫn quấn băng trắng sau mũi kim truyền, có em mái tóc gần như rụng hết vì hoá chất, lại có em thiếu đi một phần cơ thể sau ca phẫu thuật.

Hành trang các em mang tới lớp không phải sách vở như bao đứa trẻ khác, mà là những vỉ thuốc, chiếc khẩu trang dự phòng và một ý chí mạnh mẽ, quyết tâm được tiếp tục học, tiếp tục sống thật trọn vẹn dù bệnh tật bủa vây.

Lớp học đặc biệt này chưa bao giờ có một sĩ số cố định. Quan sát từng học sinh, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, giáo viên đã gắn bó với lớp từ ngày đầu thành lập, chia sẻ:

“Có hôm lớp có đến 20 bạn nhưng cũng có ngày chỉ còn 3-4 vì vừa truyền hóa chất xong, các con mệt quá không thể ra khỏi phòng. Khi đó, giáo viên chúng tôi sẽ chia nhau, người đứng lớp, người vào phòng bệnh nếu được phép để dạy cho từng con”.

Với bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường liên cấp Xanh Tuệ Đức, người đề xuất và đặt những viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của “Lớp học hạnh phúc”, nơi này chứa đựng một câu chuyện đầy ý nghĩa.

“Ước mơ được đến trường của các con ở đây lớn lắm. Nhiều con phải dang dở việc học để điều trị, thậm chí có bé chưa kịp đến trường ngày nào đã phải nhập viện. Những ngày truyền hoá chất, các con chỉ có chiếc điện thoại để tạm quên cơn đau. Điều đó khiến chúng tôi hiểu rằng các con cần một lớp học thật sự”, bà Tâm chia sẻ.

"Mỗi bước chân, mỗi nụ cười của các con đều vô cùng quý giá. Chỉ cần các con tạm quên đi nỗi đau dù chỉ trong một buổi học, chúng tôi đã thấy đủ đầy và hạnh phúc rồi", bà Tâm tiếp lời.

Lớp học không có bảng đen phấn trắng. Mọi bài giảng đều được thiết kế theo cách riêng cho từng nhóm học sinh, tùy độ tuổi và sức khỏe. Người dạy luôn phải tìm điểm cân bằng giữa cảm xúc và kiến thức.

Độ tuổi của lớp cũng không cố định. Có bé mới 3 tuổi, còn đang tập cầm bút. Có bạn đã lên cấp 2, tay vẫn run khi viết nhưng ánh mắt không giấu được sự ham học.

Sự khác biệt ấy không tạo ra khoảng cách mà khiến lớp học giống một bức tranh đa sắc màu, mỗi mảnh ghép mang một câu chuyện, một hành trình chống chọi với bệnh tật khác nhau.

Chị Phạm Thị Hường (bên phải), điều dưỡng trưởng của Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều, người đã có 18 năm gắn bó với hành trình chăm sóc các bệnh nhi ung thư tâm sự:

“Trước đây, khi vào viện, các bé gần như chỉ xoay quanh việc truyền thuốc và những cơn mệt mỏi kéo dài. Nhưng từ khi có "Lớp học hạnh phúc", các con có thêm một điểm tựa tinh thần. Sau mỗi lần truyền hoá chất, được ngồi học cùng cô và các bạn giúp các bé vơi bớt nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần".

Những buổi học thường mở đầu bằng trò chơi làm quen để không khí trở nên nhẹ nhàng. Chỉ vài phút cười đùa cũng đủ giúp các em quên đi mệt mỏi sau những giờ truyền dịch. Mỗi giờ học là một cách để nuôi dưỡng động lực và giúp các em tìm lại niềm vui bình dị mà bệnh tật đã lấy mất.

Bé H. với mái tóc lơ thơ và đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe đầy thích thú, chăm chú ngồi tô màu từng nét một. Nhìn dáng vẻ say mê ấy, khó ai có thể nghĩ rằng em cũng đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật.

Khi biết trong bệnh viện có lớp học đặc biệt, mẹ bé lập tức đăng ký. Sau mỗi buổi xạ trị, chị lại dắt con đến lớp. “Đó là thời gian vui nhất trong ngày của 2 mẹ con”, chị nói.

Dù còn nhỏ, H. rất thông minh. Thấy anh chị trong lớp làm gì, em bắt chước làm theo. Gặp người lạ cũng không sợ, chỉ quay sang nhìn mẹ như để xin phép rồi lại cúi xuống tô những nét màu bé xíu.

Giờ đọc sách luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất. Những đứa trẻ ngồi quây thành vòng tròn, lặng lẽ lắng nghe cô kể chuyện. Kết thúc buổi học, mỗi em lại chọn cho mình một cuốn sách mang về, một niềm vui nhỏ mà ấm áp vô cùng.

Mỗi em nhỏ là một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều đang chung một hành trình chống chọi với bệnh tật. Lớp học giống như một món quà tinh thần, một nguồn động lực giúp các em vững tin hơn mỗi ngày. Có những giọt nước mắt rơi trên gương mặt trẻ thơ nhưng phía sau đó là ý chí đang được tiếp thêm, là khát khao sống và học tập chưa bao giờ tắt.

Đây là một lớp học mang ý nghĩa đặc biệt, nơi các bậc phụ huynh có thể gửi gắm niềm tin vào nghị lực phi thường của các con. Hơn cả kiến thức, lớp học này mang đến cho các em một hành trang tinh thần quý giá, giúp các con vững vàng và lạc quan hơn trên hành trình đầy thử thách.