Tông ô tô đỗ bên đường, 3 thanh thiếu niên tử vong

Ngày 14/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thanh thiếu niên ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0h55 cùng ngày, R.C.S. (SN 1997, trú tại xã Chư Păh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 81X1-110.xx, chở theo R.C.R. (SN 2012) và R.C.H. (SN 2012), trú cùng địa phương, lưu thông hướng đi trung tâm xã Chư Păh.

Xe máy của S. điều khiển tông vào đuôi ô tô tải (Ảnh: Tiến Đạt).

Khi đến đường Hùng Vương, xã Chư Păh, xe máy do S. điều khiển bất ngờ tông vào ô tô tải biển kiểm soát 83C-085.xx, do bà N.T.N. (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Păh) làm chủ sở hữu, đang đỗ bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy tử vong tại cơ sở y tế. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông.