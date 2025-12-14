Khởi tố đối tượng đâm thủng tim người khác ở quán nhậu

Ngày 14/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Văn (SN 1983, trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra của công an, Văn và anh C.T.L. (SN 1989, trú tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) có mâu thuẫn từ trước.

Nguyễn Đức Văn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tối 1/12, anh L. cùng 6 người bạn ngồi nhậu tại một quán ở xã Mang Yang và gọi Văn đến gặp nói chuyện.

Sau đó, Văn cùng 2 người bạn đi taxi đến quán gặp L.. Trong lúc nói chuyện, anh L. bất ngờ dùng tay đánh vào người Văn. Bực tức vì bị đánh, Văn đã rút dao giấu trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực anh L..

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng vết thương bị thủng tim. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang được điều trị tích cực.

Sau khi gây án, Văn đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.