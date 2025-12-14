Công an giải cứu kịp thời thiếu nữ 17 tuổi bị lừa qua Campuchia

Ngày 14/12, Công an xã Bến Cầu cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một thiếu nữ chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia sau khi bị dụ dỗ qua mạng xã hội.

Theo công an, khoảng 11h50 ngày 13/12, Công an xã Bến Cầu tiếp nhận tin báo của người dân về một trường hợp nghi bị kẻ xấu lừa đưa sang Campuchia, thông qua đường gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Công an xã Bến Cầu giải cứu cô gái bị lừa qua Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện N.H.P. (SN 2008, quê Đồng Nai) đang có mặt tại địa bàn xã Bến Cầu, chờ người đến đón để đưa sang Campuchia.

Làm việc với công an, P. cho biết em tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội, được một người không rõ lai lịch giới thiệu công việc tại Campuchia với thu nhập cao. Người này hướng dẫn P. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để xuất cảnh trái phép.

Sau khi được lực lượng công an giải thích, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo đưa người ra nước ngoài trái phép, P. nhận thức được nguy cơ trở thành nạn nhân và hợp tác với cơ quan chức năng.

Công an xã Bến Cầu đã liên hệ với gia đình thiếu nữ, thông báo sự việc và phối hợp đưa P. về địa phương an toàn, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội.