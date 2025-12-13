Không chỉ người già, nhiều người trẻ cũng phải thay khớp

Thông tin trên được các chuyên gia cho biết tại Hội nghị “Khôi phục chức năng khớp tự nhiên trong phẫu thuật”, diễn ra ngày 13/12 do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Hội Nội soi khớp và Thay khớp Việt Nam tổ chức.

PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết cách đây 20 năm, bệnh nhân Việt Nam muốn thay xương khớp phải tốn rất nhiều tiền để sang Đức hoặc các nước khác. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ngành phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp của nước ta đã thực sự phát triển.

PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Ảnh: B.N).

Ông kể lại, khoảng 4 năm trước, bệnh viện đã phẫu thuật thay khớp vai thành công cho một cụ ông 92 tuổi. Chỉ sau 2 ngày, cụ đã cử động tốt và hồi phục nhanh chóng.

Chung quan điểm, TS.BS Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Nội soi khớp và Thay khớp Việt Nam, cho biết thêm, lĩnh vực thay khớp của Việt Nam còn non trẻ so với ngành y tế các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay so với thế giới.

Tuy nhiên, gần đây, lĩnh vực này đã phát triển vượt bậc. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, đó là lợi ích to lớn mà kỹ thuật nội soi và thay khớp mang lại cho người dân.

“Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực nội soi và thay xương khớp, nhất là công nghệ ứng dụng robot, sử dụng phần mềm... để thực hiện các đường mổ tốt hơn”, TS Nam Anh nói.

Theo TS.BS Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện nay, số bệnh nhân phải thay khớp có xu hướng gia tăng rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do vận động không đúng cách, ở người cao tuổi là các bệnh lý xương khớp.

TS.BS Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Ảnh: B.N).

Đối tượng phải thay khớp ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là nam giới, những người hay dùng chất kích thích như rượu, bia hoặc tập thể thao không đúng cách, số ít do hoại tử xương, mắc bệnh về khớp…

Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mỗi năm, khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành thay khớp cho khoảng 600 bệnh nhân.

TS Dung cho biết, 5 năm gần đây, kỹ thuật phẫu thuật thay khớp đã có nhiều tiến bộ về vật liệu, thiết kế khớp… Các thành tựu công nghệ hiện đại trong phẫu thuật thay khớp đã dần dần đi vào ngành y tế. Trong đó, Việt Nam đã và đang dùng công nghệ in 3D để hỗ trợ thay cho những trường hợp bị gãy xương, mất xương hay thay nang…

“Các bác sĩ Việt Nam đã hoàn toàn tự tin thay khớp cho bệnh nhân tại những vị trí khó và cả những ca bệnh phức tạp”, TS Dung khẳng định.