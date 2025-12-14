Hòa Minzy cổ vũ Mỹ Tâm nhiệt tình nhưng xin về sớm để... đón con

Tối 13/12, đêm nhạc See the light của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo khán giả cùng một số nghệ sĩ đồng nghiệp. Ca sĩ Hòa Minzy cũng có mặt ủng hộ đàn chị, chọn khu vực Fan zone (vé đứng) như bao người yêu nhạc khác.

Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc xuất hiện giản dị tại concert Mỹ Tâm, hòa mình cùng không khí sôi động của người hâm mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù không tham gia trình diễn, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi nhiều khán giả nhận ra và xin chụp ảnh, cô vui vẻ giao lưu, trò chuyện, tạo cảm giác gần gũi, hòa đồng, khiến không khí khu Fan zone trở nên sôi động hơn.

Khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra khi Mỹ Tâm gửi lời chào các nghệ sĩ đến cổ vũ. Khi được đưa micro, Hòa Minzy lịch sự nói: “Chị ơi, em phải đi đón con rồi, em không xem tiếp được nữa”.

Đáp lại, Mỹ Tâm hài hước gợi ý có thể đưa con vào xem cùng, nhưng Hòa Minzy giải thích bé mới 6 tuổi. Nghe vậy, ca sĩ sinh năm 1981 mỉm cười và hẹn gặp lại mẹ con cô ở đêm nhạc sau.

Ngay sau đó, Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh rạng rỡ khi đi xem show kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Đã quá chị Tâm ơi! Em xin lỗi chị, em phải về sớm do con em đợi ngoài cổng. Em xin vía sold-out (bán hết vé - PV) của chị nha chị Tâm ơi! Nay đi xem chị xong em rút ra được bao nhiêu ý tưởng cho bản thân, em yêu chị Tâm”.

Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh và cảm xúc sau khi tham dự đêm nhạc Mỹ Tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự chân thành, lễ phép của Hòa Minzy, đồng thời cảm phục hình ảnh một nghệ sĩ trẻ vừa đam mê nghề nghiệp, vừa chu toàn gia đình.

Đêm nhạc See the light còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác như Erik, Đức Phúc, góp phần tạo nên không khí ấm cúng và tràn đầy năng lượng.

Mỹ Tâm gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ và khán giả đã đến ủng hộ đêm nhạc, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, trình diễn những ca khúc giàu cảm xúc sau thời gian dài chuẩn bị.

Mỹ Tâm trình diễn trong concert tối 13/12 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sau hơn 25 năm ca hát, nữ ca sĩ đã tổ chức nhiều chương trình lớn nhỏ, ghi dấu ấn với các đêm nhạc hoành tráng như Yesterday and now (2008), Heartbeat (2014) và đặc biệt là Tri âm (2022) tại sân vận động Mỹ Đình.

Đêm nhạc See the light thu hút khoảng 40.000 khán giả, được đầu tư hệ thống sân khấu và màn hình LED với tổng diện tích khoảng 1.650m2, sân khấu chính rộng 75m. Sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả vẫn chia sẻ sự phấn khích và ấn tượng với màn trình diễn hoành tráng cùng không khí sôi động của đêm nhạc.