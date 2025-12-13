Căn bệnh do virus thông thường có thể gây ngừng tim ở trẻ nhỏ

Đó là trường hợp của bé L.B.A.(5 tuổi) được chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 hôm 3/12.

Ê-kíp đa chuyên khoa Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu cho trẻ (Ảnh: BV).

Tại thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bé mệt lả, khó thở nặng, tím tái toàn thân và huyết áp tụt sâu.

Kết quả xét nghiệm và siêu âm tim cho thấy chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu giảm mạnh, men tim tăng cao. Trẻ được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp.

Đây là bệnh lý thường xuất hiện sau nhiễm virus thông thường nhưng diễn tiến rất nhanh, dễ gây sốc tim và ngừng tuần hoàn nếu không can thiệp kịp thời.

Trước tình huống "chạy đua với tử thần", ê-kíp đa chuyên khoa gồm Hồi sức tích cực - Chống độc, Tim mạch, Phẫu thuật - Hồi sức tim mạch lồng ngực đã nhanh chóng kích hoạt quy trình ECMO khẩn cấp.

Chỉ trong 60 phút kể từ cuộc gọi chuyển viện, bé được đặt ECMO (hỗ trợ tuần hoàn - hô hấp ngoài cơ thể) an toàn. Kỹ thuật ECMO tạm thời thay thế hoàn toàn chức năng tim phổi, giúp bơm máu ra ngoài để oxy hóa rồi đưa ngược vào động mạch, giúp trái tim "nghỉ ngơi" để hồi phục.

Trong 5 ngày chạy ECMO, bé được theo dõi sát sao bởi đội ngũ đa chuyên khoa, kết hợp thở máy, lọc máu liên tục và điều trị nguyên nhân viêm cơ tim. Các thông số sinh hiệu, đông máu, chức năng gan thận được kiểm soát chặt chẽ để tránh biến chứng.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tim bé co bóp tốt dần, được giảm sử dụng thuốc vận mạch. Sau khi xác nhận tim đã tự bơm máu hiệu quả, các bác sĩ cho bệnh nhi cai ECMO. Trẻ tỉnh táo, tự thở tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Trẻ hồi phục tốt sau nhiều ngày điều trị tích cực (Ảnh: BV).

ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhấn mạnh, viêm cơ tim có thể xuất hiện sau nhiễm virus thông thường và diễn tiến rất nhanh. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trẻ có cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, khó thở, đau ngực, đánh trống ngực, lơ mơ, tay chân lạnh để được phát hiện và điều trị sớm.