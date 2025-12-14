Người phụ nữ phát hiện "cành cây" ở giác mạc, suýt mù vì thói quen dụi mắt

Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên chủ đề "Mỗi ánh mắt - Một niềm tin", vừa diễn ra ở TPHCM, bác sĩ Tôn Quang Anh và bác sĩ Mai Ngọc Ánh, chuyên khoa Mắt đã báo cáo ca lâm sàng bị viêm giác mạc do virus herpes.

Bệnh nhân là một phụ nữ 65 tuổi, có thói quen hay dụi mắt, vào viện cầu cứu trong tình trạng thị lực mắt phải chỉ còn 1/10, cảm giác có dị vật trong mắt.

Hình ảnh mắt của bệnh nhân khi mới vào viện (Ảnh: BS).

Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán trầy giác mạc ở mắt phải, được kê thuốc nhỏ và băng mắt. Tái khám sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân giảm cảm giác có dị vật nhưng biểu mô giác mạc chưa lành hoàn toàn, kết mạc cương tụ nhiều.

Đến ngày thứ 12 sau khi bắt đầu điều trị, bệnh nhân vẫn không lành tổn thương giác mạc, viêm tiền phòng tăng lên, cương tụ rìa nặng, quan sát thấy hình ảnh "cành cây" trong mắt. Khai với bác sĩ, bệnh nhân cho biết thêm, trước đó có tình trạng mụn nước quanh môi tái phát, đã tự hết.

Dựa trên các triệu chứng, lúc này bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm giác mạc do virus herpes simplex (HSV), bổ sung điều trị bằng thuốc kháng virus đường uống (Acyclovir), tra mắt 5 lần/ngày.

Sau 2 tuần điều trị bằng thuốc kháng virus, thị lực mắt phải bệnh nhân tăng lên 5/10, biểu mô giác mạc lành hoàn toàn và không còn viêm.

Bác sĩ cho biết, viêm giác mạc do HSV là một bệnh về mắt do nhiễm HSV - loại virus có cấu trúc DNA sợi đôi, sống trên vật chủ là người. Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng này, như suy giảm miễn dịch, thay đổi nội tiết, phẫu thuật, chấn thương, đeo kính áp tròng, dùng thuốc ức chế tạo mạch...

Về triệu chứng, khi nhiễm bệnh nguyên phát, mắt có thể xuất hiện mụn nước trên da mi, viêm giác mạc chấm nông, viêm kết mạc dạng nang hoặc có hạch trước tai.

Ở thể thứ phát, bệnh nhân sẽ gặp phải tình trạng viêm bờ mi - kết mạc, viêm giác mạc biểu mô hay nhu mô, viêm màng bồ đào, viêm võng mạc.

Nhóm báo cáo chia sẻ, tình trạng viêm giác mạc do HSV thường được nghĩ đến đầu tiên, khi bác sĩ điều trị quan sát thấy một hình phân nhánh giống cành cây ở biểu mô giác mạc.

Hình ảnh phân nhánh giống "cành cây" trong mắt của bệnh nhân (Ảnh: BS).

Tuy nhiên, có nhiều tổn thương biểu mô giác mạc dạng giống cành cây nhưng không do HSV, được gọi là "giả cành cây", như tình trạng zona mắt hoặc các tổn thương biểu mô đang lành.

Do đó, nhân viên y tế cần cẩn thận khai thác bệnh sử của bệnh nhân để chẩn đoán chính xác; lưu ý chức năng thận khi chỉnh liều thuốc kháng virus. Đối với đối tượng bệnh là phụ nữ mang thai, vẫn có các lựa chọn kháng virus an toàn.

Ngoài ra, viêm màng bồ đào do HSV có thể gây tăng nhãn áp kịch phát và dẫn đến bệnh glocom thứ phát.

Vì HSV rất dễ lây nhiễm qua đường tiếp xúc trực tiếp khi vẫn còn các sang thương, bác sĩ khuyến cáo người dân không tiếp xúc trực tiếp vùng da đang tổn thương của mình vào người khác, không dùng chung đồ dùng cá nhân, không sờ lên mắt.

Khi trang điểm và tẩy trang, người dân cần chú ý tránh tiếp xúc mụn rộp hay vết lở, vì sẽ dễ bị bội nhiễm vi khuẩn.

Hội nghị khoa học "Mỗi ánh mắt - Một niềm tin" quy tụ khoảng 100 đại biểu là bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ nội trú, chuyên gia nhãn khoa đầu ngành.

Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của nhãn khoa hiện đại, như: Glaucoma phẫu thuật Phakic - Tật khúc xạ; Thể thủy tinh - Phaco; Viêm màng bồ đào; Nhãn nhi...