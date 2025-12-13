Chuyển đổi số toàn diện trong khám chữa bệnh là mục tiêu chiến lược

Kể từ ngày 10/7/2025, Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai bệnh án điện tử.

Loạt ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai trong quy trình khám chữa bệnh và quản lý điều hành: triển khai các ki-ốt đăng ký khám bệnh; tự động hóa quy trình lấy mẫu, xét nghiệm; cải tiến quy trình lĩnh thuốc; xây dựng ứng dụng dành cho bệnh nhân và bác sĩ...

Ki-ốt đăng ký khám bệnh tự động đã giúp bệnh nhân không còn phải đến sớm xếp hàng như trước, được phân luồng tự động vào các phòng khám (Ảnh: Mạnh Quân).

“Triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của bệnh viện”, PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, cho biết tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống bệnh viện và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4, cùng Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, diễn ra ngày 13/12.

PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại Lễ gặp mặt (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cho triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học và ứng dụng thực tiễn; thực hành nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, phẫu thuật và điều trị: xạ trị điều biến liều trong điều trị ung thư; triệt đốt rối loạn nhịp bằng hệ thống lập bản đồ điện học - giải phẫu buồng tim 3D; cấy máy tạo nhịp với điện cực trên đường dẫn truyền...

Trung bình mỗi năm bệnh viện khám gần 700.000 lượt người, thu dung điều trị trên 50.000 lượt bệnh nhân, thực hiện hơn 5 triệu xét nghiệm và đảm bảo công tác quân y cho đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa).

Ngoài ra, bệnh viện đã tiên phong và đạt nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, ghép tạng khi lần lượt thực hiện thành công những ca ghép đầu tiên trên người tại Việt Nam, mở ra cơ hội mang lại sự sống cho những người mắc các bệnh hiểm nghèo về gan, thận, tim, phổi…

Tính tới nay, Bệnh viện Quân y 103 đã thực hiện thành công gần 1.800 ca ghép thận, triển khai thường quy kỹ thuật ghép gan; thực hiện nhiều ca ghép giác mạc điều trị các bệnh lý phức tạp; vận động 6 trường hợp hiến đa mô tạng từ người cho chết não và tiến hành thành công 6 ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não.