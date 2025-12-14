Tài xế khai lý do lái xe đầu kéo đi ngược chiều ở TPHCM

Ngày 14/12, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng PC08, Công an TPHCM) đã mời tài xế N.V.T. (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình cũ) lên làm việc về hành vi lái xe đầu kéo container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú An (trước đây là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Công an làm việc với tài xế T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, T. khai nhận sáng 13/12, người này lái xe vào kho hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thời điểm này, xe vào kho đông, nhiều phương tiện xếp hàng trên đường gây kẹt xe.

“Lúc này có 2 người dân chỉ tôi cách đi ngược chiều để vào kho hàng bằng cổng khác, tôi hỏi họ khu vực này có camera không thì họ trả lời là không, nên tôi đi theo chỉ dẫn của họ”, tài xế T. tường trình.

Tài xế lái xe đầu kéo container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh (Ảnh cắt từ clip).

Trong lúc T. lái phương tiện chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh đã bị người đi đường quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Với hành vi trên, Trạm CSGT Tây Bắc đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.