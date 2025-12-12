Vì sao người có axit uric cao nên ăn nhiều trái su su?

Su su, loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, đang được chú ý nhiều hơn nhờ những lợi ích tiềm năng với người có chỉ số axit uric cao.

Dù không phải thuốc trị bệnh, nhưng các nghiên cứu dinh dưỡng sơ bộ và ý kiến chuyên gia cho thấy su su có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát axit uric khi sử dụng đúng cách.

Nguồn dinh dưỡng phù hợp với người cần giảm purin

Su su có đặc điểm giàu nước, nhiều chất xơ, hàm lượng carbohydrate thấp và gần như không chứa purin. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cần hạn chế thực phẩm giàu purin, yếu tố khiến nồng độ axit uric trong máu tăng cao và làm khởi phát các cơn gút cấp.

Su su là loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, loại quả này cũng chứa lượng kali và vitamin C đáng kể. Vitamin C được biết đến với vai trò hỗ trợ tăng đào thải axit uric qua thận, đồng thời giúp giảm nguy cơ xuất hiện các đợt tăng axit uric đột ngột khi kết hợp trong chế độ ăn khoa học.

Việc sử dụng su su như một lựa chọn thay thế cho tinh bột hoặc các thực phẩm giàu purin như nội tạng, hải sản giàu purin có thể giúp giảm phần nào gánh nặng chuyển hóa lên cơ thể trong dài hạn.

TS Emily Carter, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, nhận định rằng su su là thực phẩm có tính kiềm nhẹ, ít calo, giàu chất xơ. Đây là các yếu tố góp phần cải thiện kiểm soát cân nặng và hỗ trợ thận trong quá trình đào thải chất chuyển hóa.

“Khi kết hợp trong chế độ ăn cân bằng, su su có thể giúp giảm các đợt tăng axit uric cấp tính. Tuy nhiên, quả su su không phải là phương pháp điều trị thay thế”, chuyên gia nhấn mạnh.

Theo TS Carter, hiệu quả của su su phụ thuộc vào bức tranh tổng thể về chế độ ăn và lối sống của từng người. Một loại thực phẩm đơn lẻ không thể giải quyết triệt để tình trạng tăng axit uric nếu người bệnh vẫn duy trì thói quen ăn uống nhiều purin, uống ít nước hoặc lạm dụng rượu bia.

Cách ăn su su có lợi cho người tăng axit uric

Theo khuyến nghị của bác sĩ dinh dưỡng, su su nên được chế biến đơn giản để giữ trọn giá trị dinh dưỡng và tránh làm tăng gánh nặng chuyển hóa:

- Luộc, hấp hoặc xào nhẹ với ít dầu.

- Hạn chế dùng nhiều mỡ, bơ, hoặc kết hợp với các thực phẩm giàu purin.

- Tăng lượng nước uống trong ngày để hỗ trợ thận thải axit uric.

- Kết hợp chế độ ăn giảm thịt đỏ, hạn chế đồ chế biến sẵn và rượu bia.

- Việc duy trì cân nặng hợp lý, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nồng độ axit uric.

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, trước khi thực hiện thay đổi lớn trong chế độ ăn hoặc điều chỉnh liều thuốc, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ điều trị.

Su su có thể là một phần trong chiến lược dinh dưỡng hỗ trợ, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị y tế, càng không thể thay thế xét nghiệm định kỳ để theo dõi nồng độ axit uric.

Su su mang lại nhiều lợi ích, nhưng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách, trong một chế độ dinh dưỡng khoa học và dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.