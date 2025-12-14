Loại rau được mệnh danh “thần dược” mùa đông bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng là một yếu tố mà các bác sĩ và nhà nghiên cứu về tuổi thọ thường chỉ ra là chìa khóa cho sức khỏe và sự khỏe mạnh.

Về chế độ ăn uống, một số chuyên gia cho rằng họ ưu tiên chất chống oxy hóa và thêm rau lá xanh vào hầu hết mọi bữa ăn. Trong khi những người khác tập trung cụ thể vào việc giảm hoặc tránh toàn bộ các nhóm thực phẩm, như gluten và thực phẩm chế biến sẵn. Và họ thường khuyến khích bệnh nhân của mình làm điều tương tự.

Nhưng Tiến sĩ Simon Feldhaus, một bác sĩ với 30 năm kinh nghiệm, người đã nghiên cứu về tuổi thọ trong khoảng một nửa thời gian đó, lại có một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Theo CNBC Make It, Feldhaus không tuân theo một kế hoạch ăn uống nghiêm ngặt. Thay vào đó, ông chú trọng đến nguồn gốc thực phẩm để đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể. Ông cũng ưu tiên các sản phẩm theo mùa.

“Tôi chỉ ăn rau củ quả theo mùa”, ông nói.

Trong đó, su hào là một loại rau củ rất phổ biến vào mùa đông nước ta.

Giá trị dinh dưỡng của su hào

Su hào mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: N.P).

Su hào là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời. Một cốc (135g) su hào sống cung cấp 36 calo, 8g carbohydrate, 5g chất xơ, 2g protein, cùng nhiều vi chất khác.

Loại rau này là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do và đóng vai trò trong việc chữa lành vết thương, tổng hợp collagen, hấp thụ sắt và sức khỏe miễn dịch.

Hơn nữa, nó là nguồn cung cấp vitamin B6, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, chuyển hóa protein và sản xuất hồng cầu.

Su hào cũng là một nguồn cung cấp kali, một khoáng chất và chất điện giải quan trọng cho sức khỏe tim mạch và cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Cuối cùng, 135g su hào cung cấp khoảng 17% nhu cầu chất xơ hàng ngày. Chất xơ trong chế độ ăn uống giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và kiểm soát lượng đường trong máu.

Lợi ích sức khỏe của su hào

Su hào rất bổ dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giàu chất chống oxy hóa

Theo Healthline, loại rau này giàu chất chống oxy hóa, như vitamin C, anthocyanin, isothiocyanate và glucosinolate. Các hợp chất thực vật bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, nếu không sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Chế độ ăn nhiều rau giàu chất chống oxy hóa như su hào tím có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh chuyển hóa và tử vong sớm. Vỏ của su hào tím đặc biệt giàu anthocyanin, một loại flavonoid tạo màu đỏ, tím hoặc xanh cho rau và quả.

Việc tiêu thụ nhiều anthocyanin có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và cũng có thể có lợi cho chức năng não.

Tất cả các loại su hào đều có hàm lượng isothiocyanates và glucosinolate cao. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bệnh tim và viêm nhiễm.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Su hào là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan có giá trị.

Chất xơ hòa tan trong nước giúp duy trì lượng đường huyết và cholesterol ở mức khỏe mạnh. Mặt khác, chất xơ không hòa tan không bị phân giải trong ruột, giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.

Hơn nữa, chất xơ là nguồn nhiên liệu chính cho các vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này sản sinh ra các axit béo chuỗi ngắn, nuôi dưỡng các tế bào ruột và có thể bảo vệ chống lại bệnh tim và béo phì.

Ngoài ra, hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có thể liên quan đến hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ béo phì và bệnh đường ruột.

Có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Su hào chứa các hợp chất thực vật mạnh mẽ gọi là glucosinolate và isothiocyanate, chủ yếu được tìm thấy trong các loại rau họ cải.

Lượng glucosinolate cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Isothiocyanate có đặc tính chống oxy hóa có thể ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Một nghiên cứu dài hạn bao gồm 1.226 phụ nữ từ 70 tuổi trở lên cho thấy chế độ ăn giàu rau họ cải có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 13% cho mỗi 10g chất xơ tăng thêm mỗi ngày.

Hơn nữa, su hào tím có hàm lượng anthocyanin cao, có thể giúp giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ.

Cuối cùng, chế độ ăn giàu chất xơ có thể bảo vệ chống lại bệnh tim. Một đánh giá của 15 nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim tới 24%, so với chế độ ăn ít chất xơ.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Các chất dinh dưỡng trong su hào tím có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Loại rau này giàu vitamin B6, rất quan trọng đối với nhiều chức năng, bao gồm chuyển hóa protein, phát triển hồng cầu và chức năng miễn dịch.

Vitamin B6 tham gia vào quá trình sản xuất bạch cầu và tế bào T, là các loại tế bào miễn dịch chống lại các chất lạ và là chìa khóa cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Thiếu hụt chất dinh dưỡng này có liên quan đến hệ thống miễn dịch suy yếu.

Ngoài ra, su hào là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, có thể hỗ trợ chức năng của tế bào bạch cầu và cuối cùng, tăng cường hệ thống miễn dịch.