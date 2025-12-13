Muốn sống lâu hơn, hãy học cách ăn và sống của người Nicoya

Nicoya - một trong năm vùng xanh đầu tiên của thế giới

Trên thế giới có 5 vùng xanh gồm khu vực Barbagia (Sardinia), Ikaria (Hy Lạp), bán đảo Nicoya (Costa Rica), Loma Linda (California, Mỹ) và Okinawa (Nhật Bản).

Mặc dù không có một quy tắc đơn giản nào cho việc sống thọ, nhưng có những bài học quan trọng từ những người sống trong vùng xanh có thể giúp bạn tạo và duy trì những thói quen mới để già đi một cách lành mạnh.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ của người dân ở bán đảo Nicoya (Ảnh: Getty Images).

Một trong những điều đó nằm trong văn hóa ẩm thực của người dân ở bán đảo Nicoya, nơi được mệnh danh là vùng xanh vào đầu những năm 2000. Cụ thể, chế độ ăn của người dân ở đây chủ yếu gồm đậu, bí và ngô.

Giờ đây, khi những người đam mê du lịch nghỉ dưỡng đổ xô đến khu vực này, các khu nghỉ dưỡng sang trọng đang mang đến một trải nghiệm năm sao cho những món ăn thách thức tuổi tác này. Chúng thu hút cả du khách và người nước ngoài mong muốn có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn.

"Văn hóa ẩm thực của Costa Rica luôn tự nhiên, chân thực và chú trọng đến sức khỏe. Nó bắt nguồn từ truyền thống, thực phẩm được chế biến theo kiểu cổ điển, giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng mà không có chất phụ gia, hóa chất hay chất tăng cường nhân tạo", Diego Mollenhauer, bếp trưởng điều hành của khu nghỉ dưỡng The W Costa Rica Reserva Conchal, chia sẻ với tờ The Post.

Tuổi thọ trung bình ở bán đảo xanh tươi, ngập tràn ánh nắng này là 85, nhưng nhiều cư dân vẫn sống khỏe mạnh trong nhiều thập kỷ sau đó. Trên thực tế, tỷ lệ người sống trăm tuổi ở khu vực ven biển này cao gấp khoảng 3,5 lần so với mức trung bình toàn cầu.

"Ở đây, chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ", Mollenhauer nói.

Sống chậm, ăn lành - bí quyết sống thọ của người dân Nicoya

Khoa học cũng chứng minh điều này. Một nghiên cứu năm 2024 đã theo dõi chế độ ăn uống và sức khỏe của 2.827 người Costa Rica từ 60 tuổi trở lên trong hơn 15 năm. Họ phát hiện ra rằng những người ăn theo chế độ ăn truyền thống có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn đáng kể.

Những người tuân thủ chế độ ăn uống cao nhất có nguy cơ tử vong thấp hơn 18% so với những người tuân thủ chế độ ăn uống thấp nhất.

“Nền tảng nằm ở “bộ ba vàng” gồm ngô, đậu và bí, cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa carbohydrate phức hợp, protein thực vật và chất xơ”, Mollenhauer giải thích.

Almuercito campesino, một món ăn truyền thống của Costa Rica, gồm chuối (plantain), picadillos (rau củ băm/xào), đậu và cơm (Ảnh: Getty Images).

Người dân địa phương tiêu thụ ít thịt đỏ và chất béo động vật bổ sung, thay vào đó, họ lựa chọn các nguồn tự nhiên như bơ và hạt.

“Phương pháp dinh dưỡng này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và trao đổi chất, không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn tốt hơn”, Mollenhauer nói.

Bên cạnh đó, nước uống cũng đóng vai trò quan trọng. Nguồn nước địa phương chứa hàm lượng canxi và magie cao, những khoáng chất giúp ngăn ngừa bệnh tim và tăng cường xương.

Kết hợp điều đó với ánh nắng mặt trời hàng ngày và nhiều thời gian ở ngoài trời, bạn sẽ có một lối sống được xây dựng cho tuổi thọ cao.

Tương tự, theo Business Insider, một số thói quen có thể góp phần vào tuổi thọ cao của người dân Nicoya là chủ yếu ăn thực phẩm chưa qua chế biến, ưu tiên nghỉ ngơi, kết bạn và kết hợp vận động thường xuyên. Đây cũng là đặc điểm chung của các vùng xanh khác.

Người dân Nicoya ăn thực phẩm nguyên chất và nông sản do chính họ thu hoạch như bí ngô, chuối và đậu. Họ cũng ăn tương đối ít thịt.

Nhiều người đàn ông Nicoya chào đón buổi sáng bằng cách cưỡi ngựa qua những ngọn núi và thưởng thức bữa sáng thịnh soạn với gallo pinto (cơm và đậu), bánh ngô tự làm và cà phê.

Nguồn nước tự nhiên ở Nicoya thường giàu canxi (Ảnh: Getty Images).

Một đặc điểm độc đáo của Nicoya là nguồn nước tự nhiên giàu canxi. Theo ABC News, chỉ cần uống hoặc nấu ăn với 5 lít nước ở Nicoya mỗi ngày là đủ để đạt được lượng canxi khuyến nghị hàng ngày là một gram.

Trang Bluezones cho rằng nồng độ canxi cao hơn có thể giải thích cho tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn, xương chắc khỏe hơn và ít gãy xương hông hơn ở người dân Nicoya.

Ngoài ra, các hoạt động thể chất của người dân Nicoya được lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày của họ như đi bộ đường dài, ưu tiên nghỉ ngơi hơn công việc…

"Ở Nicoya, cũng giống như tất cả các vùng xanh khác, mọi người sẽ không làm việc vài tiếng đồng hồ nếu họ có thể dành thời gian để tận hưởng bên gia đình, ngủ trưa hoặc giao lưu với bạn bè. Họ sống chậm lại để dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng với mình", Dan Buettner, chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ, chia sẻ trong loạt phim tài liệu của mình trên Netflix.

Ưu tiên nghỉ ngơi và các mối quan hệ hơn công việc có thể giúp giảm căng thẳng mãn tính, vốn có thể dẫn đến viêm nhiễm, tăng đột biến glucose và cuối cùng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, tiểu đường và huyết áp cao.