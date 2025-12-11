TPHCM: Nhiều chàng trai nhiễm bệnh hiểm sau quan hệ với bạn tình đồng giới

Tại diễn đàn khoa học da liễu tổ chức mới đây, BSCKII Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã báo cáo hàng loạt trường hợp nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục mà nơi này đã tiếp nhận điều trị.

Điển hình là một bệnh nhân nam 27 tuổi (thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới - MSM), đến khám vì vết loét không đau ở núm vú phải kéo dài. Bệnh nhân cho biết trước đó 2 tuần có quan hệ tình dục với bạn tình nam.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận vết loét trên núm vú phải bệnh nhân, bề mặt đóng mài, không có tổn thương dương vật. Xét nghiệm PCR tại vết loét dương tính với T.pallidum (xoắn khuẩn giang mai).

Kết quả sinh thiết bệnh phẩm ghi nhận tình trạng viêm quanh mạch máu và quanh các tuyến phụ, có sự hiện diện của bạch cầu trung tính trong lớp sừng. Bệnh nhân được chẩn đoán giang mai tiên phát ở núm vú, được can thiệp với thuốc đặc trị (Benzathine penicillin) tiêm bắp liều duy nhất.

Sau thời gian điều trị, vết loét ở núm vú đã hết hoàn toàn, xét nghiệm giang mai cũng đã âm tính.

Một trường hợp bị giang mai với biểu hiện là mảng hồng ban trợt nhẹ trên mặt (Ảnh: BV).

Còn nam bệnh nhân tên Nhân (24 tuổi, tên đã thay đổi), đến khám với bạn trai trong tình trạng nổi nhiều sẩn hồng ban hơi lõm nhẹ ở trung tâm vùng mặt suốt 1 tuần. Bệnh nhân sau đó cũng được xác định đã dương tính với giang mai và phải tiêm thuốc đặc trị.

Một trường hợp khác là nam thanh niên 28 tuổi (nhóm MSM), đang điều trị HIV bằng thuốc ARV, đến bệnh viện khám vì vết loét ở dương vật và kẽ ngón tay. Bệnh nhân khai với bác sĩ việc có quan hệ với một bạn tình nam vừa được chẩn đoán giang mai cách đó không lâu.

Tiến hành kiểm tra, bác sĩ ghi nhận chàng trai có vết loét tròn, giới hạn rõ trên nền hồng ban, bề mặt tróc vảy ở kẽ ngón tay và dương vật. Kết quả xét nghiệm từ vết loét kẽ ngón tay và dương vật đều dương tính với vi khuẩn giang mai.

Bệnh nhân được chẩn đoán giang mai tiên phát ở cơ quan sinh dục và ngoài sinh dục (kẽ ngón tay) và cũng được sử dụng thuốc đặc trị tiêm liều duy nhất. Sau 6 tháng, xét nghiệm giang mai của bệnh nhân trở về âm tính và các tổn thương trên da khỏi hẳn.

"Đối với ca này, săng giang mai (vết loét tròn xuất hiện ở vị trí vi khuẩn xâm nhập) ngoài sinh dục là một triệu chứng hiếm gặp trên y văn. Việc nghi ngờ giang mai là do bệnh nhân đồng thời có vết loét ở sinh dục, nếu không sẽ rất khó khăn để chẩn đoán và điều trị", bác sĩ phân tích.

Bệnh nhân giang mai có thương tổn giống thủy đậu ở ngực, lưng (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Phượng, nguy cơ mắc bệnh giang mai cao nhất ở nhóm MSM. Bên cạnh đó, còn có một số yếu tố nguy cơ đáng kể như nhiễm bệnh tình dục (STI) khác đi kèm, sử dụng ma túy trong khi quan hệ tình dục, mại dâm...

Giang mai có thể biểu hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đó, giang mai thần kinh khiến bệnh nhân đột ngột xuất hiện các dấu hiệu thần kinh, mắt, tai, đặc biệt trên những đối tượng nhiễm HIV.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, xét nghiệm giang mai nên được thực hiện trên người có nguy cơ cao mắc bệnh hoặc lây truyền bệnh cho người khác, thai phụ (dù có triệu chứng hay không). Đôi khi, xét nghiệm thường quy là cách duy nhất để phát hiện bệnh.

Cơ quan kiểm soát bệnh tật (CDC) đề xuất sàng lọc giang mai mỗi năm ở nhóm MSM đang hoạt động tình dục. Với nhóm có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục không bảo vệ, quan hệ tình dục kết hợp sử dụng ma túy, việc sàng lọc cần thường xuyên hơn (3-6 tháng).

Ngoài ra, người dân cần sàng lọc các STI khác, tự xét nghiệm nhanh tại chỗ (test nhanh) khi có bất kỳ chẩn đoán nào về bệnh giang mai, đồng thời thông báo cho bạn tình để truy tìm tiếp xúc.