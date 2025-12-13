Hàng chục người ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Tối 13/12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nhiều người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại một bệnh viện trên đại bàn.

Chiều ngày 13/12, bệnh viện này tiếp nhận 15 người có các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng… Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Ngành y tế Quảng Ngãi đang kiểm tra cơ sở bán bánh mì nghi gây ngộ độc cho nhiều người (Ảnh minh hoạ: Trung Thi).

Những bệnh nhân này có điểm chung là đã ăn bánh mì tại cơ sở H.V.. Thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, ngành y tế đã kiểm tra cơ sở bánh mì H.V., lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Thương hiệu bánh mì này có nhiều cơ sở nằm trên địa bàn tỉnh nên chưa rõ những người bị ngộ độc đã ăn bánh tại chi nhánh nào. Chúng tôi đang kiểm tra các cơ sở này để có hướng xử lý phù hợp”, ông Hòa cho biết.