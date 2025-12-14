Mua nhà ở xã hội lúc độc thân, đến khi ra sổ đỏ kết hôn có được không?

Công dân Lâm Thị Hòa đặt câu hỏi với Bộ Xây dựng rằng người độc thân có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng đứng tên mua nhà ở xã hội, hồ sơ đã hợp lệ, bốc trúng căn và tiến hành thanh toán.

“Nếu trong quá trình thanh toán các đợt mà người độc thân đó kết hôn, khi làm sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng thì hợp đồng có bị chấm dứt hoặc xét duyệt lại hồ sơ không?”, câu hỏi nêu.

Người dân đội mưa xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Trả lời, Bộ Xây dựng dẫn một số quy định về Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 100 năm 2024.

Theo quy định, sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện để lập danh sách đối tượng được mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

Sau đó, chủ đầu tư dự án gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên để xác định đúng đối tượng và loại trừ việc người đăng ký đã mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ phối hợp với Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra thông tin theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh. Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối tượng, chưa yêu cầu chủ đầu tư phải có kết quả thẩm định giá bán của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với khách hàng khi đủ điều kiện được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở và giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư dự án lập danh sách các đối tượng đã được mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày. Chủ đầu tư dự án cũng phải công bố công khai danh sách này.

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về nhà ở chỉ quy định điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập của đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở (điều kiện của người đứng đơn) khi xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Tại thời điểm nộp hồ sơ, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở để được mua nhà ở xã hội.