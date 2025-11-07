Số ca mắc ung thư tại Việt Nam tăng gấp đôi sau hơn một thập kỷ

Thông tin trên được TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập bệnh viện và Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội 2025 tổ chức ngày 6-7/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Bùi Vinh Quang cho biết, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám và điều trị hơn 300.000 lượt người và triển khai được nhiều kỹ thuật cao, hiện đại. Bệnh viện phát triển đồng bộ 5 trụ cột, gồm: Ngoại khoa, nội khoa, kết hợp cả ngoại khoa và nội khoa, y học hạt nhân và chăm sóc giảm nhẹ.

Hiện, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là bệnh viện cấp chuyên sâu trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là bệnh viện tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa Ung bướu của cả nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho TS.BS Bùi Vinh Quang (Ảnh: P.V).

Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã triển khai 48 thử nghiệm lâm sàng, giúp bệnh nhân tiếp cận nhiều phương pháp điều trị tiên tiến miễn phí, đồng thời đóng góp dữ liệu khoa học phục vụ nghiên cứu y học công cộng.

“25 năm qua là hành trình của sự nỗ lực, kiên trì và cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ nhân viên Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Bệnh viện luôn lấy người bệnh làm trung tâm, khoa học làm nền tảng và nhân văn làm sứ mệnh. Bệnh viện liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới mục tiêu mang lại hy vọng và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh ung thư”, TS Bùi Vinh Quang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, sau 25 năm phát triển, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã trở thành cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến cuối, quy mô hơn 700 cán bộ nhân viên, trong đó có 160 bác sĩ và 81% bác sĩ có trình độ sau đại học.

Bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính, máy chụp PET/CT, máy chụp mạch DSA, xạ hình SPECT, phẫu thuật nội soi, hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR... góp phần cải thiện chất lượng chẩn đoán và hiệu quả điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục phát triển trung tâm kỹ thuật cao về chẩn đoán - điều trị ung thư. Song song cần đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu, kết nối hệ thống ung thư các tuyến, tăng cường hợp tác quốc tế và chuyển đổi số...