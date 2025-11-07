Số ca mắc ung thư tại Việt Nam tăng gấp đôi sau hơn một thập kỷ
(Dân trí) - Ung thư đang trở thành gánh nặng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo GLOBOCAN, ca mắc mới ung thư tại nước ta tăng gần gấp đôi, từ 92.000 ca (năm 2010) lên 180.000 ca (năm 2022).
Thông tin trên được TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập bệnh viện và Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội 2025 tổ chức ngày 6-7/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Bùi Vinh Quang cho biết, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám và điều trị hơn 300.000 lượt người và triển khai được nhiều kỹ thuật cao, hiện đại. Bệnh viện phát triển đồng bộ 5 trụ cột, gồm: Ngoại khoa, nội khoa, kết hợp cả ngoại khoa và nội khoa, y học hạt nhân và chăm sóc giảm nhẹ.
Hiện, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là bệnh viện cấp chuyên sâu trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là bệnh viện tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa Ung bướu của cả nước.
Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã triển khai 48 thử nghiệm lâm sàng, giúp bệnh nhân tiếp cận nhiều phương pháp điều trị tiên tiến miễn phí, đồng thời đóng góp dữ liệu khoa học phục vụ nghiên cứu y học công cộng.
“25 năm qua là hành trình của sự nỗ lực, kiên trì và cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ nhân viên Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
Bệnh viện luôn lấy người bệnh làm trung tâm, khoa học làm nền tảng và nhân văn làm sứ mệnh. Bệnh viện liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới mục tiêu mang lại hy vọng và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh ung thư”, TS Bùi Vinh Quang nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, sau 25 năm phát triển, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã trở thành cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến cuối, quy mô hơn 700 cán bộ nhân viên, trong đó có 160 bác sĩ và 81% bác sĩ có trình độ sau đại học.
Bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính, máy chụp PET/CT, máy chụp mạch DSA, xạ hình SPECT, phẫu thuật nội soi, hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR... góp phần cải thiện chất lượng chẩn đoán và hiệu quả điều trị.
Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục phát triển trung tâm kỹ thuật cao về chẩn đoán - điều trị ung thư. Song song cần đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu, kết nối hệ thống ung thư các tuyến, tăng cường hợp tác quốc tế và chuyển đổi số...
Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội 2025 quy tụ hơn 500 chuyên gia, với 100 báo cáo khoa học, trong đó 27 báo cáo từ các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ…
Các nội dung được tập trung trao đổi gồm: Ung bướu lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh; y học hạt nhân; giải phẫu bệnh; chăm sóc giảm nhẹ; dược lâm sàng...
Đáng chú ý, hội thảo có các phiên chuyên đề của chương trình ECHO (đào tạo nâng cao năng lực từ xa) và VTOP (hợp tác đa chuyên khoa điều trị ung thư), giúp kết nối mạng lưới ung thư trên toàn quốc.