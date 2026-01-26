Gác áo blouse, bác sĩ Chợ Rẫy hát gây quỹ giúp bệnh nhân đón Tết

Tối 25/1, đêm nhạc thiện nguyện "Ấm áp tình xuân" do nhóm Blouse Trắng - Hát cho yêu thương phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, quyên góp được 675 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đón Tết.

Dù là những ngày cuối năm bận rộn, đông đảo khán giả vẫn sắp xếp thời gian, lấp đầy khán đài để thưởng thức một đêm nhạc đặc biệt.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, xúc động chia sẻ về giá trị đặc biệt của đêm nhạc. Ông nhấn mạnh, những người đứng trên sân khấu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, mà chính là các đồng nghiệp của ông - những y, bác sĩ hằng ngày chiến đấu vì sự sống của bệnh nhân.

“Những giọng hát hôm nay không chỉ để thưởng thức, mà còn để kết nối, sẻ chia và sưởi ấm những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn”, ông Việt bày tỏ.

BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, một trong những bác sĩ đồng hành với chương trình nhiều năm qua, da diết thể hiện ca khúc "Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi...".

Chương trình “Blouse Trắng – Hát cho yêu thương” ra đời từ tháng 8/2016, lấy cảm hứng từ mô hình văn hóa “Cà phê trên tường” ở Venice (Italy). Khi về Việt Nam, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (Bệnh viện Tâm thần HCM) cùng các y, bác sĩ đã thay “ly cà phê” bằng suất cơm, tiền thuốc và viện phí cho bệnh nhân khó khăn. Từ việc tự đóng góp mua suất ăn, nhóm dần chuyển sang dùng âm nhạc để kết nối cộng đồng, với lực lượng biểu diễn chính là những người làm trong ngành y, tạo nên nguồn hỗ trợ bền vững hơn.

Điểm đặc biệt của các đêm nhạc do Blouse Trắng tổ chức là tất cả chi phí tổ chức (âm thanh, ánh sáng, tập luyện...) đều do các thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm, hoàn toàn không sử dụng tiền quyên góp.

Nhiều năm qua, nhóm duy trì đều đặn mỗi tháng một đêm nhạc, hỗ trợ thường xuyên cho các bệnh viện, trung tâm tâm thần và mái ấm với kinh phí 40-50 triệu đồng mỗi tháng.

Tại đêm nhạc, chị Phương Huyền, cựu bác sĩ của Viện Tim TPHCM, từ nước ngoài trở về và trao tặng 4 bức tranh, đấu giá được gần 200 triệu đồng cho chương trình.

Nhiều bệnh nhân và thân nhân từng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có mặt, chia sẻ những câu chuyện xúc động.

Bà Nguyễn Thị Hoa (93 tuổi), người từng mắc bệnh ung thư phổi 5 năm trước và được các bác sĩ cứu sống, cũng có mặt để gặp lại những ân nhân của mình.

Dù tuổi cao, đi lại khó khăn, bà vẫn lên sân khấu để cảm ơn TS.BS Châu Phú Thi, người năm xưa trực tiếp điều trị cho bà.

Kết thúc chương trình, đêm nhạc đã quyên góp được 675 triệu đồng, dành tặng các bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Chợ Rẫy để họ có một cái Tết ấm áp hơn.