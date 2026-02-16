Ngày Tết trong khoa hồi sức: Người bệnh được gội đầu đón năm mới

"Tôi muốn về nhà ăn tết với gia đình", bà N.T.T (SN 1949), phường Móng Cái, Quảng Ninh đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bộc bạch với nữ điều dưỡng.

Tuy nhiên, do mắc suy tim và suy thận, cần phải lọc máu định kỳ, người bệnh này chưa thể xuất viện ngay và chuyển xuống điều trị tại Khoa Nội tim mạch vào 17h.

Trong ngày cuối cùng của năm, do tình trạng bệnh còn diễn biến nặng, nhiều bệnh nhân vẫn cần ở lại bệnh viện điều trị, gác lại mong ước trở về nhà đón Tết bên gia đình.

Thấu hiểu tình cảnh đó, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng tại đây thường xuyên túc trực, chăm sóc toàn diện và động viên tinh thần cho cả người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Với những bệnh nhân có thể trạng yếu, không thể trò chuyện hay bày tỏ cảm xúc, sự hiện diện bền bỉ và tận tụy của nhân viên y tế chính là điểm tựa, giúp họ vượt qua những ngày giáp Tết và thời khắc chuyển giao năm mới ngay tại bệnh viện.

Ông L.Q.H (SN 1956, trú tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) là bệnh nhân nặng nhất tại khoa, chuyển vào điều trị từ ngày 15/2 trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, kèm biến chứng sốc tim trên nền bệnh lý tăng huyết áp.

Ngay khi nhập viện, người bệnh được triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, thở máy, thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo bằng phương thức hỗ trợ tuần hoàn (ECMO-VA) và can thiệp mạch vành đặt 2 stent.

Tăng cường cho ca trực cuối năm, khoa bố trí 4 bác sĩ, 10 điều dưỡng và 1 hộ lý túc trực thường xuyên.

Mỗi vị trí đảm nhiệm những phần việc cụ thể, phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm công tác điều trị, chăm sóc và theo dõi người bệnh diễn ra liên tục, đặc biệt với các trường hợp nặng cần giám sát sát sao từng diễn biến sức khỏe.

Bệnh nhân N.T.N.N. (SN 1987) hiện đang điều trị suy hô hấp do viêm phổi nặng, kèm theo bệnh lý nền. Đáng chú ý, mẹ của bệnh nhân là bà P.T.N. (SN 1946) cũng đang điều trị tại bệnh viện vì các bệnh lý tim mạch mạn tính.

Khoảng 10 năm qua, hai mẹ con họ gắn bó với bệnh viện tỉnh như một phần quen thuộc của cuộc sống, vừa là nơi điều trị, vừa là chỗ nương tựa trong những giai đoạn khó khăn về sức khỏe.

Do nhà ở gần bệnh viện, hai mẹ con có điều kiện ở bên nhau, luân phiên chăm sóc và động viên tinh thần.

Với họ, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà dần trở thành "ngôi nhà thứ hai", nơi chứng kiến hành trình chống chọi bệnh tật kéo dài gần một thập kỷ của cả hai mẹ con.

Do nhà ở xa, nhiều người nhà bệnh nhân lựa chọn túc trực bên ngoài Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo để kịp thời nắm bắt thông tin về tình trạng điều trị của người thân, chấp nhận không trở về nhà sum họp, đón thời khắc giao thừa cùng gia đình.

Với người bệnh có thể trạng yếu, không thể tự ăn uống hay giao tiếp, nhân viên y tế hỗ trợ sẽ bơm thức ăn bằng ống tiêm qua đường miệng

Việc hỗ trợ ăn thực hiện theo khung giờ cố định, trung bình khoảng 4 tiếng một lần, nhằm bảo đảm cung cấp đủ dinh dưỡng và tránh nguy cơ sặc.

Mỗi bữa ăn không chỉ là chăm sóc dinh dưỡng, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình duy trì sự sống và hồi phục cho người bệnh.

Việc gội đầu cũng được nhân viên y tế thực hiện ngay tại giường bệnh. Điều dưỡng nhẹ nhàng kê cao đầu, lót khăn chống thấm, từng bước làm ướt tóc, xoa dầu gội và tráng sạch bằng nước ấm.

Sau khi gội xong, mái tóc được lau khô và sấy nhẹ bằng máy sấy ở mức nhiệt thấp. Dù là công việc nhỏ trong chăm sóc thường ngày, việc gội đầu, sấy tóc giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, giữ vệ sinh cá nhân và góp phần cải thiện tinh thần trong những ngày điều trị dài tại bệnh viện.

Cách vài giường bệnh, một điều dưỡng khác sử dụng bàn chải điện chuyên dụng để vệ sinh răng miệng cho người bệnh.

Mỗi công việc chăm sóc, dù diễn ra song song ở nhiều giường bệnh, nhân viên y tế luôn bảo đảm đúng quy trình và an toàn cho người bệnh trong điều kiện sức khỏe còn rất mong manh.

Để hỗ trợ người nhà bệnh nhân không trở về nhà, bệnh viện đã bố trí 18 giường lưu trú dành cho các trường hợp khó khăn nhất.

Khu phòng nghỉ này nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, chỉ cách Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo một tầng cầu thang, giúp người nhà thuận tiện túc trực và kịp thời có mặt khi cần thiết.

Việc sắp xếp nơi lưu trú gần khoa điều trị không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng đi lại, chi phí cho người nhà bệnh nhân mà còn mang lại sự an tâm trong những ngày người thân đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, khi nhiều gia đình không thể sum họp.

Chị Dường Thị Chín (SN 1987, dân tộc Dao) có chồng đang điều trị tại khoa trong tình trạng nặng do suy thận, kèm sốc nhiễm khuẩn.

Trước đó, chồng chị điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong ba ngày, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vào ngày 15/2. Gia đình đã tạm ứng toàn bộ số tiền điều trị ban đầu khoảng 20 triệu đồng.

Câu nói cuối cùng của chồng mà tôi còn nhớ là: "Sắp đến chưa?".

"Tôi cũng không biết trả lời thế nào, vì chưa bao giờ đi bệnh viện, chỉ biết nói rằng, gần đến nơi rồi, anh cố lên!", chị Chín nghẹn ngào.

Từ lúc vào viện đến giờ, chị Chín nói chuyện với chồng rất nhiều, nhưng không rõ anh có nghe rõ hay không.

Ở nhà, chị còn hai con, con trai 17 tuổi và con gái đang học lớp 9. Những ngày mẹ vắng nhà chăm chồng, hai cháu tự xoay xở nấu ăn.

“Bình thường tôi ăn mỗi bữa chỉ 30.000 đồng. Tối nay, bệnh viện hỗ trợ các phần quà, tôi ăn một suất cơm 50.000 đồng, có món thịt bò xào”, chị kể.

Nhịp tim, huyết áp, lượng nước tiểu, thông số lọc máu… được nhập đầy đủ, chính xác theo từng khung giờ, làm cơ sở để theo dõi diễn biến bệnh và kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Việc nhập liệu diễn ra liên tục, song song với công tác thăm khám và chăm sóc tại giường.

Theo BSCKII Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, thời điểm cận Tết, số lượng bệnh nhân vào khoa có xu hướng gia tăng rõ rệt, trong khi diễn biến bệnh lý lại phức tạp và khó lường hơn so với ngày thường. Áp lực điều trị và theo dõi vì vậy cũng tăng lên đáng kể.

Nguyên nhân là do khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng đã chuyển lên từ tuyến dưới khi vượt quá khả năng điều trị tại chỗ, đồng thời tiếp tục chăm sóc những trường hợp từ tuyến trung ương chuyển về do chưa đủ điều kiện xuất viện nhưng vẫn cần theo dõi sát.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân có nguy cơ diễn biến xấu hoặc tái nặng cũng được chủ động đưa về khoa để kịp thời can thiệp, bảo đảm an toàn trong điều trị.