Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế gửi gắm mục tiêu lớn khi bước sang năm mới

Tại buổi gặp mặt nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, chia sẻ, trong năm 2025, ngành y tế đã hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do Quốc hội giao phó.

Nhiều thành tựu trong năm 2025

Theo đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95% dân số; số bác sĩ và giường bệnh tiếp tục tăng; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,8 tuổi; mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

Công tác hoàn thiện thể chế thời gian qua được Bộ Y tế xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (Ảnh: TD).

Trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, cũng như các nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành y tế và Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026-2035, tạo nền tảng pháp lý mới cho sự phát triển của ngành.

Bên cạnh đó, y tế dự phòng tiếp tục được củng cố; các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát; chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì hiệu quả; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước nâng cao, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu được làm chủ trong nước.

Mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa đã kết nối 100% tỉnh, thành phố. Công tác bảo đảm thuốc, vật tư y tế cũng từng bước ổn định. Chuyển đổi số y tế được đẩy mạnh với hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử...

Riêng TPHCM - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của cả nước - thời gian qua đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát huy vai trò của bệnh viện tuyến cuối; củng cố y tế cơ sở; đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển y tế chuyên sâu.

Nhân viên một trạm y tế tại TPHCM kiểm tra sức khỏe cho người dân (Ảnh: SYT).

Trân trọng những chia sẻ, góp ý trách nhiệm của báo chí

Theo TS.BS Vũ Mạnh Hà, những kết quả đạt được nêu trên có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí.

Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả; thẳng thắn phản ánh những tồn tại, hạn chế để ngành y tế nhìn nhận và có những giải pháp khắc phục hiệu quả.

"Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí, các anh chị phóng viên, biên tập viên đã luôn đồng hành cùng ngành y tế trong suốt thời gian qua.

Trong mọi giai đoạn, các anh chị đã không quản ngại vất vả, kịp thời có mặt tại cơ sở y tế, phản ánh trung thực, nhân văn các hoạt động, góp phần lan tỏa những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đến với cộng đồng.

Chúng tôi trân trọng những chia sẻ, góp ý trách nhiệm của báo chí, kể cả những ý kiến phản biện. Bởi đó là nguồn thông tin quý báu giúp ngành y tế điều chỉnh kịp thời, hoàn thiện hơn công tác quản lý, phục vụ người dân", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Mục tiêu lớn khi bước sang năm mới

Bước sang năm 2026 - năm đầu của nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, ngành y tế tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Ngành y tế sẽ nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm tự chủ thuốc và vaccine, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới tài chính y tế. Từ đó, hướng tới mục tiêu mọi người dân được sống lâu hơn, sống khỏe mạnh hơn và chủ động phòng bệnh.

Người cao tuổi chờ tiêm ngừa cúm miễn phí tại trạm y tế ở TPHCM (Ảnh: NT).

Tại TPHCM, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành và UBND TPHCM trong việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn; phát triển mạng lưới y tế vùng; tăng cường đầu tư cho các trung tâm chuyên sâu.

Đồng thời, Bộ sẽ tạo điều kiện để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Trong quá trình triển khai, Bộ Y tế mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí - không chỉ trong tuyên truyền chính sách, mà còn trong định hướng dư luận, phản bác thông tin sai lệch - góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn.

Bộ Y tế sẽ tăng cường cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch; chủ động phối hợp với báo chí trong xử lý các vấn đề phát sinh; lắng nghe ý kiến phản hồi từ truyền thông và người dân, để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, phục vụ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.