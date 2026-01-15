TPHCM khởi công nhiều dự án y tế trăm tỷ mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hiện thực hóa chiến lược xây dựng trung tâm y tế kỹ thuật cao của thành phố ngang tầm khu vực châu Á.

Đại diện các cơ quan, đơn vị làm lễ khởi công (Ảnh: Diệu Linh).

Tại Cụm y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt), 3 dự án được khởi công gồm Ngân hàng Máu thuộc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Trong đó, Dự án Ngân hàng Máu có tổng mức đầu tư hơn 699 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP châu Âu, với công suất giai đoạn đầu đạt 500.000 đơn vị máu/năm, tiến tới 1 triệu đơn vị/năm vào năm 2050.

Đây sẽ là ngân hàng máu lớn nhất khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của TPHCM và các tỉnh lân cận.

Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, được định hướng trở thành trung tâm chỉ huy cấp cứu ngoại viện hiện đại nhất thành phố.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TPHCM với tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc kiểm định, chuẩn hóa xét nghiệm y khoa, nghiên cứu - chế tạo mẫu kiểm chuẩn, góp phần liên thông kết quả xét nghiệm và nâng cao chất lượng chẩn đoán theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cả ba dự án đều là công trình dân dụng cấp II, nhóm B, được xây dựng đồng bộ với quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, trang bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại, không gian xanh - sạch - an toàn.

Quang cảnh tại buổi lễ khởi công ở Cụm y tế Tân Kiên (Ảnh: Diệu Linh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM cho biết, việc khởi công các dự án hôm nay là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hạ tầng hậu cần, cấp cứu và chẩn đoán y khoa, góp phần giảm tải cho khu vực nội đô và nâng cao năng lực y tế cho toàn vùng phía Tây thành phố.

Ông cũng cam kết Ban sẽ tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành cơ bản các khối công trình chính vào năm 2026 theo kế hoạch; đồng thời quản lý xuyên suốt, giám sát chặt chẽ các đơn vị nhà thầu, đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, bền vững và an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, việc khởi công các dự án y tế trọng điểm tại Cụm y tế Tân Kiên mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng y tế, hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Bà Nhật Phượng phát biểu tại buổi khởi công (Ảnh: Diệu Linh).

Bà đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công đặt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và tiến độ lên hàng đầu, coi đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, thể hiện trách nhiệm cao nhất với nhân dân.

Đồng thời, Sở Y tế cần chủ trì xây dựng phương án vận hành tổng thể, bảo đảm các đơn vị trong cụm y tế hoạt động liên thông, hiệu quả ngay từ khi đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, ngay sau các dự án này, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai Bệnh viện Chấn thương và Bệnh viện thực hành 500 giường. Các công trình sẽ hoàn thiện tổ hợp y tế đa năng, khép kín từ đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, cấp cứu đến điều trị chuyên sâu, góp phần đưa y tế TPHCM vươn tầm châu Á trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng thời gian này, TPHCM cũng khởi công Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1. Trung tâm có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 120 giường chuyên khoa, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới là công trình dân dụng cấp II, nhóm B , có tổng diện tích xây dựng 7.921m2 với tổng mức đầu tư trên 349 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, thời gian qua bệnh viện đã được đầu tư đồng bộ nhiều công trình trọng điểm như Trung tâm Ngoại khoa, Trung tâm Tim mạch chuyên sâu và Trung tâm Sơ sinh, qua đó nâng cao năng lực điều trị và chất lượng chăm sóc bệnh nhi.

“Việc tiếp tục khởi công Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới là dấu mốc quan trọng, thể hiện định hướng phát triển bền vững của ngành y tế thành phố, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm, bệnh lý nhiệt đới ngày càng phức tạp”, bác sĩ cho biết nhấn mạnh.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, trung tâm sẽ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời khẳng định vị thế của Bệnh viện Nhi đồng 1 là trung tâm nhi khoa chuyên sâu hàng đầu khu vực, hướng tới tầm vóc Đông Nam Á.