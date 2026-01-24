Kích hoạt "báo động đỏ" cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng

Ngày 24/1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu và phẫu thuật thành công cho trường hợp sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp, cứu sống cả mẹ và thai nhi trong tình trạng hết sức nguy hiểm.

Các bác sĩ cấp cứu phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ (Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, sản phụ T.T.A. (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng khó thở nhiều, thở gắng sức, vã mồ hôi, tay chân lạnh, phù hai chi dưới. Sản phụ đang mang thai tuần thứ 38, con lần hai, có vết mổ lấy thai cũ.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có huyết áp rất cao 180/120 mmHg, mạch nhanh 130 lần/phút, tình trạng suy hô hấp nặng. Kết quả siêu âm tim và chụp X-quang phổi tại giường cho thấy biểu hiện suy hô hấp nặng do phù phổi cấp và suy tim cấp. Tim thai yếu, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình huống đặc biệt nguy cấp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kích hoạt "báo động đỏ", tổ chức hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa và liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Các chuyên khoa Cấp cứu, Gây mê - Hồi sức, Hồi sức tích cực, Sản khoa và Tim mạch sau hội chẩn nhanh chóng quyết định vừa hồi sức tích cực cho mẹ, vừa tiến hành phẫu thuật lấy thai khẩn cấp nhằm cứu thai nhi và giảm gánh nặng tuần hoàn cho sản phụ.

Ca mổ được triển khai khẩn trương, an toàn. Bé trai nặng 2,5kg được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng suy hô hấp sau sinh và nhanh chóng được các bác sĩ sơ sinh hồi sức tích cực. Sau can thiệp kịp thời, trẻ đã khóc được và được chuyển về Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Sau phẫu thuật, sản phụ được điều trị tích cực với thở máy, kiểm soát huyết áp, điều trị suy tim và theo dõi sát tình trạng hô hấp – tuần hoàn. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng phù phổi cải thiện rõ rệt, sản phụ cai được máy thở, sức khỏe dần ổn định. Hiện bệnh nhân được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu về tim mạch. Trẻ sơ sinh đã ổn định, tự bú bình.

Bác sĩ CKI Trần Văn Hiến cho biết, đây là một trường hợp biến chứng sản khoa đặc biệt nghiêm trọng, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong rất cao. Thành công của ca cấp cứu là kết quả của sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.